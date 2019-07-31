Леонардо Ди Каприо отреагировал на лесные пожары в Сибири







«Даже Лео небезразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?», «Он услышал нас, Лео, братишка, красава», «Спасибо, Лео!!! Мы не забудем», «Спасибо большое, прям Человечище», «Лео, спасибо, друг. Я из Сибири очень благодарна, что ты говоришь о проблеме», - написали комментаторы из России.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее «Даже Лео небезразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?», «Он услышал нас, Лео, братишка, красава», «Спасибо, Лео!!! Мы не забудем», «Спасибо большое, прям Человечище», «Лео, спасибо, друг. Я из Сибири очень благодарна, что ты говоришь о проблеме», - написали комментаторы из России.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее десятки знаменитостей призвали чиновников тушить пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.



По сегодняшним данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России действуют 468 пожаров на площади 2 989 650 гектаров.





По 147 лесным пожарам, действовавшим на площади 107 123 га, проводились работы по активному тушению. В том числе это 59 пожаров на площади 78 226 га (Иркутская область); 47 пожаров на площади 21 963 га (Красноярский край); 24 пожара на площади 1 403 га (Республика Саха (Якутия)); 1 пожар на площади 853 га (Хабаровский край); 4 пожара на площади 288 га (Республика Бурятия); 1 пожар на площади 1 га (Томская область); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 570 га (Красноярский край – ГПЗ «Тунгусский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 766 га (Хабаровский край – ГПЗ «Джугджурский»); 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 279 га (Республика Бурятия – НП Забайкальский); 5 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», «Витимский Заповедник»).



Прекращены работы по тушению 321 лесного пожара на площади 2 882 527 га на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



В эти пожары входят: 115 пожаров на площади 1 144 873 га (Республика Саха (Якутия)); 62 пожара на площади 1 041 739 га (Красноярский край); 76 пожаров на площади 628 977 га (Иркутская область); 20 пожаров на площади 41 384 га (Республика Бурятия); 36 пожаров на площади 17 680 га (Забайкальский край); 9 пожаров на площади 7 484 га (Хабаровский край); 3 пожара на площади 390 га (Амурская область).



Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в 1 муниципальном районе Республики Саха (Якутия).



Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует в границах Забайкальского национального парка, на остальной территории действует особый противопожарный режим.





Американский актёр Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары, полыхающие в Сибири, Гренландии и на Арктике. На своей странице в «Instagram» звезда поделился информацией о стихийных бедствиях, сделав репост материала издания The Guardian.- Пожары в Гренландии, Сибири и Аляске производят шлейфы дыма, что их можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары производят столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год, - написано в тексте.В прикреплённом ролике также сообщается, что средняя июньская температура в отдельных частях Сибири, где бушевали пожары, была выше почти на 10 градусов по Цельсию, чем в среднем в июне за период с 1981 по 2000 гг.Здесь отмечается, что в результате пожаров происходят выбросы вредных веществ, переносимых затем на большие расстояния, которые способны негативно повлиять на изменение климата.Пост Леонардо Ди Каприо просмотрели за 12 часов уже более 850 тысяч человек. Россияне выражают благодарность голливудскому актёру за неравнодушие к пожарам Сибири.