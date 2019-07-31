Российские звёзды призывают чиновников потушить лесные пожары в Сибири

На сегодня петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири подписали 782 656 человек.
В стороне от этой ситуации не остались и российские звёзды. Десятки знаменитостей призвали чиновников тушить пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как сообщал «Байкал-Daily», одним из первых среагировал на стихийное бедствие Сергей Зверев, который призвал приступить к тушению более 2 млн. гектаров леса, горящих в Сибири и на Дальнем Востоке. Тогда к призыву присоединились артистка Надя Сысоева, телеведущая Ирена Понарошку, а также певица Елена Темникова.
Сейчас пожары в Сибири призывают тушить Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Мария Кожевникова, Баста, Юлия Савичева, Сергей Шнуров, Гарик Харламов, Нюша, Катерина Шпица, Елена Летучая, Тимур Родригес, Анна Хилькевич и многие другие селебрити.
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В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь
- Страшные пожары в Сибири! Ко мне в Директ поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, так как, по их мнению, пожарами не занимаются должным образом и не тушат! Друзья, что же происходит за ужас? Почему это ещё не названо национальной трагедией, ведь, по последним данным, горит 3 млн гектаров леса! Гибнут животные, птицы, строения, страдают от смога люди!!! Почему это ещё не главная новость по всем каналам страны? Почему не введён режим ЧС в регионе? Спасите Сибирь! Мы вечно всем помогаем, вечно пытаемся быть крутыми и независимыми в глазах всего мира, но почему же не можем помочь сами себе? – возмущается Сергей Лазарев на своей странице в Instagram.
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Страшные пожары в Сибири!! Ко мне в директ поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, тк по их мнению пожарами не занимаются должным образом и не тушат!! Друзья, что же происходит за ужас?? Почему это еще не названо национальной трагедией, ведь по последним данным горит 3 млн гектаров леса!! Гибнут животные, птицы, строения... страдают от смога люди!! почему это еще не главная новость по всем каналам страны??? Почему????? Почему не введен режим ЧС в регионе??? Спасите Сибирь!! Мы вечно всем помогаем, вечно пытаемся быть крутыми и независимыми в глазах всего мира, но почему же не можем помочь сами себе??? #СпаситеСибирьОтПожаров #спаситеСибирь
- Я не знаю, есть ли смысл в этих обращениях, и может ли мой пост привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, где бушует пожар, и гибнет всё живое. Где от огня бегут, спасаются, но умирают животные, где задыхаются от дыма люди, которые не могут дождаться помощи. Миллионы гектаров живого леса не вернуть, что ушло вместе с ним - страшно представить. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти остановить это – примите все возможные меры. Все, кто читает этот пост – делитесь им и подписывайте петицию, которая поможет ввести режим ЧС и выделить из бюджета дополнительные средства на борьбу с пожарами, - написала Полина Гагарина.
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Я не знаю, есть ли смысл в этих обращениях и может ли мой пост привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в Сибири и на Дальнем Востоке, где бушует пожар и гибнет все живое. Где от огня бегут, спасаются, но умирают животные, где задыхаются от дыма люди, которые не могут дождаться помощи. Миллионы гектаров живого леса не вернуть, что ушло вместе с ним - страшно представить. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти остановить это – примите все возможные меры. Все, кто читает этот пост – делитесь им и подписывайте петицию (ссылка в шапке профиля), которая поможет ввести режим ЧС и выделить из бюджета дополнительные средства на борьбу с пожарами #СпаситеСибирь #потушитепожарывсибири
Певец Сергей Шнуров сочинил стих о лесных пожарах в Сибири.
«Выборы, леса - везде пожар!
Всё не так, как водится ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, А ЧЁ? как говорится.
Волю божию на всё … положили», - написал артист.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с серьёзными лесными пожарами, охватившими значительную часть Сибири, и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль.
Ситуация с пожарами в Сибири, Бурятии
Также, по их данным, в Бурятии, тем временем, действуют 4 пожара на землях лесного фонда на площади 288 га.
И, как сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства, на сегодня режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует в границах Забайкальского нацпарка, на остальной территории действует особый противопожарный режим. В национальном парке действует лесной пожар на площади 279 га. На тушении задействовано 42 человека из числа лесной охраны.
- Кроме того, проводятся работы по тушению трёх лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Общая площадь, пройденная огнём за сутки, составила 273 га. Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Курумканском районе площадью 15 га, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В зоне космомониторинга под наблюдением программы «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 20 очагов на общей площади около 41 тысячи га. Лесные пожары возникли в результате сухих гроз, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.