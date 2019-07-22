Синоптики передали ухудшение погоды в Бурятии
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается ухудшение погоды.
23 июля местами по южной половине республики ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы.
- В связи с ожидающимися осадками, прогнозируется подъём уровня воды в реках, возможно размытие дорожного полотна, также существует вероятность подтопления населённых пунктов, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Информация доведена до администраций муниципальных образований Бурятии. Жители получают смс с предупреждением о погоде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели подтопило около 30 жилых домов и приусадебных участков в пригородном селе Эрхирик. Здесь был введён режим ЧС, а из города переброшена техника для откачки воды.
Ранее с подтоплением участков столкнулись жители пригородного Вахмистрово. Жителям пригородного посёлка Нижний Саянтуй, чьи дома подтапливает после сильных ливней, обещали подобрать новые земельные участки.
Сильные ливни прошли несколько раз и в Улан-Удэ. В последний раз, 17 июля горожане ходили по колено в воде, по улицам даже проплыла резиновая лодка с пиратским флагом.
Бурятию зальёт ливнями
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Отдыхающие сняли над Байкалом «чёрную тучу» птиц
В Восточном военном округе за неделю более 8 тысяч ребят из движения «Юнармия» приняли участие в военно-патриотических мероприятиях
Синоптики передали ухудшение погоды в Бурятии
Новые правила перевоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу вступят в силу в России с 19 августа
Байкальский танцевальный фестиваль в третий раз пройдет в Бурятии
Такая погода будет наблюдаться в трёх регионах
Известный рекордсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев прошёл полосу препятствий быстрее всех
Сбор предложений объявлен в рамках программы «Формирование современной городской среды»
Также в Сети «скрестили» два известных памятника – голову Ленина и Бабра
В Эрхирике, где затопило дома и участки, работает комиссия по оценке ущерба
Россияне настроились на борьбу с монголами на марафоне «Чистый Байкал»
Работы бурятских скульпторов представят на выставке в Иркутске
Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»
Участники праздника пели родные песни, танцевали ёхор, боролись и перетягивали канат
К участию в акции приглашаются жители, рабочие коллективы, учреждения, коммерческие фирмы