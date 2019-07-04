Вахмистрово вновь топит: фото, видео

В Бурятии вновь топит пригородный посёлок Вахмистрово. Об этом сообщила журналист Евгения Балтатарова, предоставившая фото и видео с места.











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Проблема подтопления для жителей Вахмистрово актуальна каждое лето. Из года в год жители сталкиваются с повреждёнными водой огородами, размытой дорогой и затоплением подвалов.- Тогда глава распорядился решить основную проблему. При строительстве новой дороги в сотые квартала дорожники не учли, что все ливневые стоки пойдут на ДНТ. В прошлом году их и местную администрацию обязали сделать нормальную ливневку. Вроде бы взяли под козырек, но как всегда сделали для галочки, в результате нынче посёлок опять затопило. А ведь июль только начался, синоптики прогнозируют дожди, ливни. На фото видно, что ливневый сток начали делать, но бросили, даже не дойдя до половины. В общем, бардак, - прокомментировала Евгения Балтатарова.