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В Бурятии переселят страдающих от затоплений людей

В Бурятии переселят страдающих от затоплений людей
Общество,  Фото:Алексей Фишев
Жителям Нижнего Саянтуя, которых топит после каждого ливня, обещали помочь

Жителям пригородного посёлка Нижний Саянтуй, чьи дома подтапливает после сильных ливней, подбирают новые земельные участки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

- В настоящее время ведётся поиск трёх земельных участков в границах сельского поселения. Сейчас жилые дома расположены в непосредственной близости от трассы. Существующие водостоки не справляются с аномально сильными ливнями, - уточнил Фишев.




Сами водостоки будут реконструированы, сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. Строительные работы, в том числе по увеличению диаметра пропускной трубы, запланированы на 2020 год.

Альтернативные земельные участки должны быть предоставлены жителям в этом году. «При переселении будет оказана необходимая помощь», - отметил пресс-секретарь главы Бурятии.

«Байкал-Daily» уже сообщал о ежегодной проблеме жителей Вахмистрово. Отдельные участки – дома и огороды – вновь подтопило после ливня 29 июня. А ведь ещё прошлым летом глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение перепроектировать водостоки. В этом году, когда стало ясно, что работы так и не были выполнены, по факту неисполнения поручения главы начали служебную проверку.


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