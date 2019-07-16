В Бурятии переселят страдающих от затоплений людей

Жителям Нижнего Саянтуя, которых топит после каждого ливня, обещали помочь

- В настоящее время ведётся поиск трёх земельных участков в границах сельского поселения. Сейчас жилые дома расположены в непосредственной близости от трассы. Существующие водостоки не справляются с аномально сильными ливнями, - уточнил Фишев.















Сами водостоки будут реконструированы, сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации. Строительные работы, в том числе по увеличению диаметра пропускной трубы, запланированы на 2020 год.





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Жителям пригородного посёлка Нижний Саянтуй, чьи дома подтапливает после сильных ливней, подбирают новые земельные участки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.Альтернативные земельные участки должны быть предоставлены жителям в этом году. «При переселении будет оказана необходимая помощь», - отметил пресс-секретарь главы Бурятии.