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По улицам Улан-Удэ плавала лодка с пиратским флагом

По улицам Улан-Удэ плавала лодка с пиратским флагом
Общество, 
После ливня Улан-Удэ снова затопило

Вчера, 17 июля, после прошедшего ливня улицы Улан-Удэ снова затопило. Люди были вынуждены перебегать дороги по колено в воде, многие машины не выдерживали нагрузки и просто глохли в воде.

Двое находчивых молодых людей решили воспользоваться затоплением и поплавали на резиновой лодке с пиратским флагом по улице Ключевской, недалеко от остановки «Юношеская библиотека». Момент бодрой «речной прогулки» засняли на камеру очевидцы.

 



 

Вероятно, таким образом парни решили привлечь внимание властей и общественности к проблемам ливневой канализации города.

К проделке молодых людей местные жители отнеслись неоднозначно.

«Мужик ждал этого дождя – подготовился», «Приколисты», «Оптимисты. Всегда позитив найдут, даже от потопа. Хорошо, хоть не перевелись», «Я в шоке, ГАИ куда смотрит», «Молодцы», «Эх, всегда хотела быть пираткой», «Слов нет! Дурачок», «Только так привлечь внимания на проблемы», «Настроение подняли ребята!!!», - комментируют пользователи социальных сетей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка. Разработка одной схемы канализации оценивается в 34 млн рублей. 


 
подтопление лодки
 
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