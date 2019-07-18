По улицам Улан-Удэ плавала лодка с пиратским флагом





Вчера, 17 июля, после прошедшего ливня улицы Улан-Удэ снова затопило. Люди были вынуждены перебегать дороги по колено в воде, многие машины не выдерживали нагрузки и просто глохли в воде.Двое находчивых молодых людей решили воспользоваться затоплением и поплавали на резиновой лодке с пиратским флагом по улице Ключевской, недалеко от остановки «Юношеская библиотека». Момент бодрой «речной прогулки» засняли на камеру очевидцы.