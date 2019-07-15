Чингиз Шенхоров передал в фонд музея триптих «Жестокий век»
С 15 июня по 14 июля в Художественном музее имени Сампилова проходила персональная выставка Чингиза Шенхорова — заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, лауреата государственной премии страны в области литературы и искусства, народного художника Бурятии.
Как сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии, в честь предстоящего юбилея Художественного музея им. Сампилова — 75-летия — художник передал в фонд музея триптих «Жестокий век» (1996 год), состоящий из работ «Джамуха», «Тэмуджин» и «Ночная тревога».
- Эпоха - 13 век, времена Чингисхана, бесконечные междоусобные войны. И два человека появились – личности – в монгольской степи: Тэмуджин и Джамуха. В борьбе между ними зародилась великая империя. Не сказать, что Джамуха был плохой человек, он тоже был гениальным человеком, который, когда его пленили, сказал Чингисхану – «На небе не бывает двух солнц, на земле – двух ханов. Убей меня, и всё будет нормально». Другой бы заискивал, на коленях бы ползал. А этот человек был не такой, могучий был монгол, - рассказал Чингиз Шенхоров о тех временах, которым посвящены его три картины.
Художник Чингиз Шенхоров подарил бурятскому музею свои картины
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