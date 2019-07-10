Первое заседание новой Общественной палаты Бурятии прошло в «хаосе и беспорядке»

Выборы заместителя председателя Общественной палаты Бурятии вызвали вопросы у присутствующих
9 июля в Бурятии прошло первое пленарное заседание третьего состава Общественной палаты, на котором был избран председатель и состоялось награждение и вручение удостоверений её членам. На заседании не успели выбрать ещё двух заместителей председателя и, по словам активиста ОНФ Максима Кириенко, пленум прошёл в «хаосе и беспорядке».
На кресло председателя Общественной палаты третьего состава были выдвинуты четыре кандидатуры – экс-зампреда правительства Бурятии Баира Бальжирова (Региональная общественная организация «Ассоциация фермеров Республики Бурятия»), бывшего депутата Народного Хурала Бориса Ботоева (Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Бурятия), экс-министра экономики Татьяны Думновой и активиста Общероссийского народного фронта Максима Кириенко.
В прежнем созыве палаты её председателем был Баир Бальжиров.
- Баир Бальжиров красочно расписал, как хорошо работал под его руководством предыдущий состав Общественной палаты, делал упор на свой опыт и знания. Ботоев и Думнова заявили самоотвод в связи с занятостью. Я рассудил, что опыта работы в Общественной палате у меня нет и сразу выдвигаться в председатели как-то неправильно и тоже взял самоотвод. В итоге безальтернативное голосование и Бальжиров вновь стал председателем общественной палаты Бурятии. Ну, а дальше начался хаос и беспорядок, - написал на своей странице в социальных сетях активист ОНФ Максим Кириенко.
После избрания председателя палаты её члены приступили к выборам первого заместителя.
Баир Бальжиров выдвинул кандидатуру Евгения Кислова, представляющего городскую общественную организацию «Национально-Культурная автономия татар Улан-Удэ». Члены общественной палаты выдвинули ещё пять кандидатур, в том числе Татьяны Думновой и Максима Кириенко.
По словам Максима Кириенко за Кислова проголосовали 8 человек, за Думнову – 18.
- Далее по логике вещей должны были проголосовать за оставшихся кандидатов, но Бальжиров вспомнил, что решение принимается большинством голосов присутствующих, а значит выборы уже состоялись и дальше голосовать нет смысла. Я так понимаю, его устраивал результат выборов, и он боялся, что кто-то из кандидатов наберёт большее количество голосов. С одной стороны, логика верная, но с другой стороны проголосовали не все присутствующие члены Общественной палаты, а присутствовало 32 человека, кроме того, не был произведён подсчёт голосов «против» и «воздержался» за каждого из кандидатов. Но самое главное, когда члены Общественной палаты голосовали за кандидата, они думали, что смогут проголосовать ещё и за другого, а потом этой возможности лишились, - сообщил Максим Кириенко.
Далее члены Общественной палаты обсудили количество и наименование комиссий и рабочих групп, но к выбору ещё двоих замов председателя так и не приступили.
- Начался хаос, много и долго говорили, люди начали уходить. В итоге предложили разойтись и собраться завтра для определения структуры Общественной палаты. В итоге повестка первого пленарного заседания Общественной палаты исполнена меньше чем на половину. Выбран только председатель и первый заместитель. И то легитимность выборов первого заместителя вызывает сомнения. Хочется надеяться, что новый состав Общественной палаты преодолеет этот этап, не потеряв своих членов ещё даже не приступив к основной работе, - резюмировал член Общественной палаты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня в Бурятии сформировали новый состав Общественной палаты. В состав совещательного органа вошли 42 жителя Бурятии.
Первое заседание новой Общественной палаты Бурятии прошло в «хаосе и беспорядке»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Популярные в Европе турбоперекрёстки сначала протестируют в Москве
В Бурятии прошла гонка «Котокель-возрождение»
Минздрав Бурятии дал рекомендации, как уберечься от жары
Глава МВД побывал в отделе полиции, прогремевшем на всю страну из-за танца стриптизёрши
Неудобства связаны с ремонтом на железнодорожном переезде
Футболисты на своём поле проиграли красноярскому «Рассвету»
Часовню в посёлке Курбулик местные жители строили два года
Учения по уничтожению условного врага прошли на полигоне Бурдуны
В Улан-Удэ начался ночной ремонт трамвайных путей
Два золота принесла в копилку Бурятии Виктория Харитонова
Туристы смогут посмотреть на Ольхон с высоты птичьего полёта
В опасных местах установили запрещающие знаки
Температура в Бурятии поднимется до +38
Пётр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя
За пять часов оформлено более тысячи человек