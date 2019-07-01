Уроженка Бурятии поддержала Сергея Зверева на суде

Уроженка Бурятии подержала Сергея Зверева в суде, который состоялся 28 июня в Москве. Как сообщал «Байкал-Daily», шоумену в тот день снизили сумму штрафа за одиночный пикет на Красной площади с 15 до 10 тысяч рублей. Акцию протеста артист провёл в марте на главной площади страны с призывом «Спасти Байкал». Одиночный пикет не требует согласования, но Зверев провёл акцию протеста у стен Кремля, в границах территории с особым режимом, за что и был оштрафован.
Артиста в суде сопровождала команда поддержки. Фотографию с ними Сергей Зверев выкладывал в Instagram. Среди присутствующих в глаза бросается азиатка с красной короной на голове, как это оказалось, это уроженка Бурятии. Девушка описала свои эмоции, выложив большой пост в группу «Аноним 03».
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Спасибо всем, кто пришел на Суд и поддержал меня!!! Спасибо всем, кто выкладывал репосты, переживали... Всё не зря!!! Хороших людей больше!!! Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!! Отдельное спасибо всем СМИ за поддержку!!! #пресса #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #вода #питьеваявода #дефицитводы #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #мосгорсуд #суд #апелляция #штраф
По её словам, в группу поддержки вошли примерно человек 10, в том числе и жители Украины. Во время заседания девушка внимательно изучала Сергея Зверева и поделилась некоторыми наблюдениями из зала заседания.
- В первом суде ему даже слова не дали сказать, а в этом дали возможность высказаться. И он заговорил: и про вырубки лесов, и про незаконные постройки, и про притеснение малых коренных народов Байкала, и про специальные поджоги, и про наводнения. Всю нашу боль народов Байкала и про то, что оставалось считанные часы до открытия завода, и что он как любой патриот своей родины сделал то, что должен был сделать – защитить, - написала девушка.
Отдельно она отметила храбрость и смелость Сергея, что он не испугался «коррумпированных чиновников» и привлёк внимание к проблемам Байкала.
- А я сидела на него и смотрела в суде. Чем он отличается от нас? У него нет миллиардов на счету, нет толпы охранников, уже нет бизнеса, только 3-комнатная квартира в Москве. Отличается неравнодушием и смелостью идти против системы, по совести, - продолжила девушка.
Она расстроилась, что «короля гламура» все активно поддерживали в соцсетях, однако в зал суда пришли единицы. Девушка уверена, что Сергей Зверев «за правду пойдёт до конца».
- Нужно выражать свою гражданскую позицию. Нужно строить наше будущее, не надеяться на какого-то дядьку или тётку, которые все решат за нас. Мы решаем и мы сами строим будущее, - завершила она, подписавшись «Дочь Байкала Славного племени Бурят».
Как сообщал «Байкал-Daily», с плакатом #Спаси_Байкал Сергей Зверев также приходил на премию RU.TV. На своей странице в Instagram он показывал масштабы вырубок леса в Иркутской области.
В конце марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на строительство завода по добыче воды из Байкала в посёлке Култук. В природоохранной прокуратуре подчеркнули, что, несмотря на всю имеющуюся разрешительную документацию, были выявлены грубые нарушения.