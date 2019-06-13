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Сергей Зверев показал объёмы вырубки леса в Иркутской области

Сергей Зверев показал объёмы вырубки леса в Иркутской области
Общество, 
Для этого шоумен воспользовался онлайн-картой

Стилист и шоумен Сергей Зверев показал масштабы вырубки лесов в Иркутской области. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как среди густой зелёной тайги заметны «лысые» квадраты вырубленных лесов. Видео он записал с помощью онлайн-карты.

- Каждый из вас может посмотреть в интернете изображения со спутников, и увидеть сколько леса вырублено!!! Очень жаль, что мы с Иосифом Кобзоном не успели снять клип на нашу с ним дуэтную песню «Мир создан для любви», - написал стилист в соцсети.




Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве в защиту Байкала, когда стало известно о строительстве завода по розливу бутилированной воды в Култуке. За это его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Звезда намерена обжаловать решение суда, рассмотрение апелляции назначено на 28 июня. 

С плакатом «Спаси Байкал» шоумен пришёл на премию RU.TV. Его поступок отметили ведущие мероприятия. 


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Пока вы боитесь сделать репост, в это время леса продолжают вырубаться и в виде бревен планомерно «отправляться» в Китай. Только по официальным данным, 64% (почти 13 млн кубометров) легально произведенной древесины было поставлено на экспорт в Китай. Фотограф @sasha_snapshot 📸 Корона от Аниты Карабут @anita.karabut 👑 #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #беспредел #чиновники #воровство #предателиродины #родина #россия #тайга #вода #питьеваявода #дефицитводы #всебудущиевойныбудутиззаводы #чиновникитырят #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #1канал #каналроссия #нтв #музтв #russianmusicbox #твц #тнт

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

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Кажется, что катастрофа неизбежна... Но есть надежда, что всё ещё можно изменить в лучшую сторону - продолжаем бороться за Байкал!!! Сделайте репост, пусть чиновники видят, что нас много!!! Байкал и лес не отдадим!!! ❗️❗️❗️ Прошу делать репост и отмечать меня на фото... Фотограф @sasha_snapshot 📸 Корона от Аниты Карабут @anita.karabut 👑 #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #беспредел #чиновники #воровство #предателиродины #родина #россия #тайга #шламонакопителиуозерабайкал #могутзагрязнитьозерона700лет #вода #питьеваявода #дефицитводы #всебудущиевойныбудутиззаводы #чиновникитырят #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)





Сергей Зверев Лес
 
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