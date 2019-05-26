Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал»: видео

Шоумен Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал». Мероприятие состоялось накануне в Crocus City Hall в Москве.Плакат он развернул на красной ковровой дорожке. Видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 25 Май 2019 в 9:48 PDT

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Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 25 Май 2019 в 8:35 PDT

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