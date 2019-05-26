Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал»: видео

«Это мужественный поступок», отметили ведущие
Шоумен Сергей Зверев пришёл на премию RU. TV с плакатом «Спаси Байкал». Мероприятие состоялось накануне в Crocus City Hall в Москве.
Плакат он развернул на красной ковровой дорожке. Видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.
- Ты молодец, ты выиграл. Это мужественный поступок Сергея Зверева. Сергей, спасибо тебе за твою честность, - признались ведущие премии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет
на Красной площади с призывом спасти Байкал от строительства завода по розливу воды в Култуке. За это его Тверской суд оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Россияне активно протестуют против строительства этого завода. В поддержку даже запустили петицию. Многие её подписали, в том числе звёзды шоу-бизнеса Елена Летучая
и Виктория Боня
.
15 марта Кировский районный суд Иркутска приостановил
строительство завода, выявив нарушения.
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«Это мужественный поступок», отметили ведущие
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