Сергею Звереву снизили сумму штрафа за пикет в защиту Байкала

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 28 Июн 2019 в 9:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На своей странице в Instagram он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. «Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!!» - , подытожил Сергей Зверев.

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 28 Июн 2019 в 6:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читают сейчас