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Сергею Звереву снизили сумму штрафа за пикет в защиту Байкала

Сергею Звереву снизили сумму штрафа за пикет в защиту Байкала
Общество, 
Стилист заплатит штраф на 5 тысяч рублей меньше

Суд снизил сумму штрафа Сергею Звереву за одиночный пикет. Заседание состоялось накануне.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 мая артиста Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей за одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала. Его шоумен устроил в марте. Стилист выступал против строительства завода по розливу воды в Култуке.

Сергей Зверев, не согласившись с решением суда, решил его оспорить. И после вчерашнего заседания ему назначен минимальный штраф, предусмотренный статьёй, в сумме 10-ти тысяч рублей, вместо 15-ти.

В суд артист, как обычно, пришёл в короне. Выйдя из зала суда, он встретился с журналистами и поделился впечатлениями.

- Благодаря этому пикету закрыли этот завод, благодаря моему пикету очень многие уволены, очень многие сбежали… - рассказал стилист.

 

На своей странице в Instagram он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. «Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!!» - , подытожил Сергей Зверев.
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Спасибо всем, кто пришел на Суд и поддержал меня!!! Спасибо всем, кто выкладывал репосты, переживали... Всё не зря!!! Хороших людей больше!!! Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!! Отдельное спасибо всем СМИ за поддержку!!! #пресса #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #вода #питьеваявода #дефицитводы #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #мосгорсуд #суд #апелляция #штраф

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)


Как сообщал «Байкал-Daily», Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на строительство скандального завода. Прокуратура вскрыла грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ.
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