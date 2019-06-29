Сергею Звереву снизили сумму штрафа за пикет в защиту Байкала

Суд снизил сумму штрафа Сергею Звереву за одиночный пикет. Заседание состоялось накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 мая артиста Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей за одиночный пикет у стен Кремля в защиту Байкала. Его шоумен устроил в марте. Стилист выступал против строительства завода по розливу воды в Култуке.
Сергей Зверев, не согласившись с решением суда, решил его оспорить. И после вчерашнего заседания ему назначен минимальный штраф, предусмотренный статьёй, в сумме 10-ти тысяч рублей, вместо 15-ти.
В суд артист, как обычно, пришёл в короне. Выйдя из зала суда, он встретился с журналистами и поделился впечатлениями.
- Благодаря этому пикету закрыли этот завод, благодаря моему пикету очень многие уволены, очень многие сбежали… - рассказал стилист.
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Сегодня Мосгорсуд вынес решение - об уменьшении штрафа за мой одиночный пикет в защиту Озера Байкал с 15 000 рублей до 10 000 рублей... Что думаете по этому поводу??? #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #вода #питьеваявода #дефицитводы #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #мосгорсуд #суд #апелляция #штраф
На своей странице в Instagram он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. «Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!!» - , подытожил Сергей Зверев.
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Спасибо всем, кто пришел на Суд и поддержал меня!!! Спасибо всем, кто выкладывал репосты, переживали... Всё не зря!!! Хороших людей больше!!! Вместе мы сила!!! Будем бороться дальше!!! Отдельное спасибо всем СМИ за поддержку!!! #пресса #байкал #спасибайкал #спасилес #лес #природа #лысаятайга #вода #питьеваявода #дефицитводы #коррупция #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #мосгорсуд #суд #апелляция #штраф
Как сообщал «Байкал-Daily», Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на строительство скандального завода. Прокуратура вскрыла грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ.