Улан-удэнцев приглашают на фестиваль уличного кино (фоторепортаж)



Организаторы подчеркивают, что участие в фестивале в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году – молодой режиссёр Алексей Нужный – уже в 2018 году представил свой фильм «Я худею», который сегодня на пике популярности.



Сама идея создания кинофестиваля родилась во Владивостоке 6 лет назад. Группа молодых энтузиастов решили устроить кинопоказы под открытым небом для тысяч людей из 15 городов страны. Этим летом очередной фестиваль, который уже имеет статус международного, примут более 1000 городов и населенных пунктов. Сотни тысяч зрителей на 2500 площадках погрузятся в мир драматических и смешных, романтических и остросюжетных киноисторий. Фестиваль обещает стать самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире.



- Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки привычного восприятия клиентами компании только как оператора связи. Мы предлагаем совместно с партнёрами нестандартные решения и приглашаем жителей и гостей Улан-Удэ провести субботний вечер, 29 июня, вместе с нами за просмотром фильмов из программы кинофестиваля. Также с 28 июня по 11 июля мы открываем 4G-кинотеатр Tele2 под открытым небом. Технология высокоскоростного мобильного интернета позволяет нам транслировать видео на высоких скоростях и в хорошем качестве, - сообщил Юрий Новосад, директор бурятского филиала Tele2.



Каждый день, с 28 июня по 11 июля, в расписании 4G-кинотеатра Tele2 на площади Революции фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры и мелодрамы. Посетить киносеансы можно совершенно бесплатно.

29 июня в 20:30 на площади Революции в Улан-Удэ состоится фестиваль уличного кино. Никаких закрытых залов, входных билетов и строгого жюри. Вместо кресел – мягкие пуфы, шезлонги и гамаки. Вход абсолютно свободный. У Tele2 «другие правила». В программе кинофестиваля 10 картин. Организаторы предлагают оценить фильмы и определить лучший.Голосование будет проводиться при помощи света телефонов и фонариков. Народного победителя объявят осенью. Лучшая работа в жанре короткого метра удостоится денежного выигрыша, который автор может использовать для реализации своих идей.- В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших. Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы, - рассказал Александр Щеряков, основатель, генеральный продюсер фестиваля уличного кино.