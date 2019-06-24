В Улан-Удэ более 250 человек станцевали ёхор

Все они стали участниками первого открытого мастер-класса по ёхору от театра песни и танца «Байкал»
В минувшее воскресенье в парке «Юбилейный» артисты театра «Байкал» обучили зрителей шести ёхорам в новом формате. Перед началом мастер-классов была проведена разминка, а после, вместо привычного круга, желающие учили движения стоя в линиях. Такой формат позволяет легче разучивать танец, поясняют в театре «Байкал».
- Во время фестиваля зрители не всегда успевают выучить всё, поэтому, мы провели вечер ёхора, чем подковали зрителей и теперь они с уверенностью встанут в гранд-ехор на самом фестивале, - отметили организаторы.
Подобные мастер-классы театр «Байкал» планирует сделать постоянными на различных площадках города.
Фестиваль «Ночь Ёхора» состоится в эту субботу, 29 июня с 16:00 на территории Этнографического музея.
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