Юбилярше вручили поздравления от Президента России и Главы Бурятии
В Бурятии 10 июня свой 100-летний юбилей отметила жительница села Бичура Лукерья Поликарповна Афанасьева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения республики.
В день рождения Лукерью Поликарповну пришли поздравить глава Бичурского района Василий Смолин и начальник районного отдела соцзащиты Вера Жигжитова. Юбилярше пожелали крепкого здоровья, счастливых лет жизни и вручили персональные поздравления от Президента Российской Федерации, Главы Республики Бурятия, а также сертификат на единовременную денежную выплату в связи с юбилеем.
Лукерья Поликарповна – ветеран Великой Отечественной войны. Её трудовой стаж составляет 44 года. Она вырастила шестерых детей, у неё 11 внуков, 15 правнуков и правнучка. Сейчас она живёт в семье дочери, где окружена заботой, любовью и вниманием своих родных.
Жительница Бичуры отметила 100-летний юбилей
Общество, Фото:
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