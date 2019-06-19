Жительница Бичуры отметила 100-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба Министерства социальной защиты населения республики Бурятия

Юбилярше вручили поздравления от Президента России и Главы Бурятии



В Бурятии 10 июня свой 100-летний юбилей отметила жительница села Бичура Лукерья Поликарповна Афанасьева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения республики.



В день рождения Лукерью Поликарповну пришли поздравить глава Бичурского района Василий Смолин и начальник районного отдела соцзащиты Вера Жигжитова. Юбилярше пожелали крепкого здоровья, счастливых лет жизни и вручили персональные поздравления от Президента Российской Федерации, Главы Республики Бурятия, а также сертификат на единовременную денежную выплату в связи с юбилеем.



Лукерья Поликарповна – ветеран Великой Отечественной войны. Её трудовой стаж составляет 44 года. Она вырастила шестерых детей, у неё 11 внуков, 15 правнуков и правнучка. Сейчас она живёт в семье дочери, где окружена заботой, любовью и вниманием своих родных.

