Такой ритуал состоялся впервые
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ впервые прошёл ритуал освобождения из учреждения по УДО (условно-досрочное освобождение).
Осуждённые, которым судом было предоставлено право условно-досрочного освобождения, выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились они этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремиться к досрочному освобождению.
В мероприятии приняли участие руководство учреждения, преподаватели профессионального училища, председатель Общественного совета УФСИН Николай Ломако и настоятель храма пророка Божия Ильи, иерей Георгий Иванов. Они сказали напутственные слова осуждённым и отметили значимость мероприятия для проведения воспитательной работы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения
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