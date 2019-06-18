В колонии Улан-Удэ прошёл ритуал освобождения

Такой ритуал состоялся впервые



В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ впервые прошёл ритуал освобождения из учреждения по УДО (условно-досрочное освобождение).



Осуждённые, которым судом было предоставлено право условно-досрочного освобождения, выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились они этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремиться к досрочному освобождению.



В мероприятии приняли участие руководство учреждения, преподаватели профессионального училища, председатель Общественного совета УФСИН Николай Ломако и настоятель храма пророка Божия Ильи, иерей Георгий Иванов. Они сказали напутственные слова осуждённым и отметили значимость мероприятия для проведения воспитательной работы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

