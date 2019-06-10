Грант ему вручат за победу на всероссийском конкурсе-фестивале
Народный фольклорный ансамбль «Этигел» из посёлка Агинское Забайкальского края стал лауреатом отборочного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиционная культура». В числе двадцати победителей «Этигел» получит грантовую поддержку в размере 2 миллионов рублей. Также подарком для коллектива стало приглашение в Москву для участия в финале фестиваля.
Ещё один забайкальский народный ансамбль «Силькари» из города Шилки стал обладателем диплома III степени в номинации «Народная песня». Также на фестивале в номинации «Фольклор» Забайкальский край представляли народные фольклорные ансамбли «Ажалчин» и «Сахюур» Могойтуйского района и в номинации «Народный танец» хореографический коллектив «Славица» Газимуро-Заводского района.
Напомним, II зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов проходил в городе Хабаровске с 6 по 9 июня. Мероприятие проводится ежегодно в три этапа и запланировано на период с 2019 по 2024 в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Проект направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодёжи. В период с 2019 по 2024 год конкурс пройдёт поочередно по двум номинациям «Традиции» и «Культура – это мы!».
В отборочном этапе фестиваля приняли участие 31 коллектив из Дальневосточного Федерального округа: республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкалья.
Агинский ансамбль выиграл 2 миллиона рублей
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