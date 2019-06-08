В Улан-Удэ прошёл концерт группы «Особый климаt°»



Сегодня днём в ТРЦ «FORUM» в Улан-Удэ состоялся концерт коллектива «Особый климаt°». Выступление группы было организовано в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников».



Зрители - специально приехавшие на мероприятие люди, посетители торгово-развлекательного центра – танцевали под композиции артистов, задорно подпевали им.

Также здесь победили в розыгрыше бесплатных билетов на фестиваль «Голос кочевников», который пройдёт с 12 по 14 июля в этнокомплексе «Степной кочевник» в Заиграевском районе, три улан-удэнки. Их исполнение стихов о грядущем музыкальном событии республики было признано лучшим.Группу «Особый климаt°» образовали два года назад ШАХFreeza и SольКа. Они уже выпустили совместный альбом, активно гастролируют по стране. Сейчас переехали в Улан-Удэ, где организовали студию и ведут работу над новым альбомом.ШАХFreeza (Артём Проскурин) вышел на сцену в 2007 году с динамичными ритмами, актуальными речитативами. Тогда же был написан первый рэп-альбом «Свободный», затем исполнителем были написаны ещё 4 альбома и сняты несколько клипов. Песни звучали в эфирах разных радиостанций Иркутска и за его пределами. Участник и номинант различных фестивалей Иркутской области, других регионов.Что касается SольКи, то она ранее была лидером музыкальной группы LiveSalt, основанной в 2010 году.- Инструментальные композиции группы перемешивались с вокальными фишками рок, поп, рэгги и шансона. После распада группы SольКа занялась сольной карьерой, выступала на музыкальных площадках Иркутска и Красноярска. На одном из совместных концертов с ШАХFreeeza были рождены новые идеи, вылившиеся в несколько треков и новый проект «Особый климаt°», - сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.