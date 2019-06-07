Об этом заявил глава Алексей Цыденов
Многотысячная очередь детей в дошкольные учреждения образования в Бурятии будет ликвидирована в 2020 году благодаря мерам поддержки со стороны правительства РФ. Об этом заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов, сообщает ТАСС.
В конце 2018 года республиканские власти рассчитывали, что решить проблему можно будет только к 2024 году.
- По детским садам в 2020 году ликвидируем [очередь] полностью. Стараемся успеть, - цитирует Алексея Цыденова ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», только в Улан-Удэ с 2019 по 2021 год будут строиться и приобретаться 17 детских садов. В них будет создано 4450 мест для детей. 12 дошкольных учреждений будут сданы в 2019 году, 3 в 2020, 2 в 2021. Финансирование выделено в рамках реализации государственной программы «Развитие образования».
Только в 104 квартале появятся два детских сада уже к концу года.
Очередь в детсады в Бурятии ликвидируют в 2020 году
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пятого июня в Забайкальском национальном парке запущен пилотный проект «Национальные парки без мусора»
Об этом заявил глава Алексей Цыденов
Участницей пленэра станет прямой потомок декабриста Владимира Лихарева – архитектор и художник из Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина
Специалисты-дендрологи регулярно проводят мониторинг деревьев, высаженных в предыдущие годы
Бывший потребитель ПАО «ТГК-14», задолжавший ресурсоснабжающей организации около 300 тысяч рублей, покинул занимаемую жилплощадь
За попытку дачи взятки мужчине грозит лишение свободы
Мужчина торговал «синтетикой»
Возбуждено уголовное дело
Аферисты представлялись сотрудниками банков
Колонию посетили сотрудники театра кукол Ульгэр
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июня по республике местами небольшой дождь, по северной половине дожди, грозы
Соревнования продлятся два дня
Она выступала в дисциплине «боулдеринг»на всероссийских юношеских соревнованиях в Перми
Соревнования начнутся уже завтра
В гонке по велоспорту-шоссе «Байкальское единение» примут участие спортсмены СФО