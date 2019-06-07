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Очередь в детсады в Бурятии ликвидируют в 2020 году

Очередь в детсады в Бурятии ликвидируют в 2020 году
Общество, 
Об этом заявил глава Алексей Цыденов

Многотысячная очередь детей в дошкольные учреждения образования в Бурятии будет ликвидирована в 2020 году благодаря мерам поддержки со стороны правительства РФ. Об этом заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов, сообщает ТАСС.

В конце 2018 года республиканские власти рассчитывали, что решить проблему можно будет только к 2024 году.

- По детским садам в 2020 году ликвидируем [очередь] полностью. Стараемся успеть, - цитирует Алексея Цыденова ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», только в Улан-Удэ с 2019 по 2021 год будут строиться и приобретаться 17 детских садов. В них будет создано 4450 мест для детей. 12 дошкольных учреждений будут сданы в 2019 году, 3 в 2020, 2 в 2021. Финансирование выделено в рамках реализации государственной программы «Развитие образования».

Только в 104 квартале появятся два детских сада уже к концу года.
детские сады
 
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