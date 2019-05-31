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Жители Бурятии обсуждают в Сети «исповедь проститутки»

Жители Бурятии обсуждают в Сети «исповедь проститутки»
Общество,  Фото:pixabay.com
«Ночная бабочка» призналась, что среди её клиентов – влиятельные в Бурятии люди

В Сети жители Бурятии обсуждают «исповедь улан-удэнской «девушки по вызову». Запись анонимно опубликована в паблике «Вконтакте». Большинство пользователей осудили девушку, а также усомнились в правдивости некоторых фактах.

«Исповедь»

Девушка, представившаяся 25-летней Альбиной, поведала, как она стала «самой популярной «девушкой на ночь» для очень влиятельных людей республики, почему стала популярной и что её заставило встать на этот путь.

- Как сейчас помню, мне 12 лет, большая дружная семья из маленькой деревни Тарбагатайского района. Ничего не могло предвещать беды, но рано или поздно она может прийти в любой дом. И видимо в это время настал наш черёд. Моего любимого отца убили. Это было огромной потерей для нашей семьи. Так как наш отец был кормилицей меня, моих двоих братьев и матери. После этого ужасного случая мать начала выпивать. И 4 года после смерти отца мы просто выживали как могли, так как помощи ждать было неоткуда, – пишет девушка.

Спустя 4 года после трагедии братья уже год жили и учились в Улан-Удэ. После школы Альбина тоже отправилась поступать, но денег на высшее образование у неё не было, поэтому она выбрала колледж для получения среднего образования.

- Поступила, заселилась в общежитие, в кармане лежали накопленные мной 3 тысячи рублей. Я понимала, что эти деньги очень скоро уйдут, и я начала искать работу. В свободное время я искала вакансии, чтобы можно было работать ночью, а днём учиться в колледже. И вот, идя мимо магазина, я увидела объявление «Требуются девушки, хорошая зарплата, график посменный день-ночь». Оторвала номерок данной вакансии и пошла скорей в общежитие, чтобы позвонить по вакансии и записаться на собеседование, – продолжает «ночная бабочка».

В общежитии она тут же позвонила «работодателю» и записалась на собеседование. Рано утром ей позвонили и напомнили, что сегодня надо уже быть по адресу в указанное время.

- И вот я уже началась собираться, одела лучшие вещи, которые у меня были и пошла на собеседование. Придя по адресу, это был офис в самом центре города, сразу так и не скажешь, что это главный офис «ночных жриц». Зайдя в офис, долго не скрывая, мне начали сразу говорить, что за работу мне предстоит делать. Я была в шоке. Попросила пару дней обдумать предложение, - продолжает Альбина.

На тот момент у девушки оставалась всего тысяча рублей. Сельчанка признаётся, что мысли о «лёгких деньгах» не давали ей покоя.

- Мне позвонили с данной «компании» и они хотели бы слышать ответ «Да» или «Нет». С очень тяжёлым камнем на душе мне пришлось сказать «Да», – признаётся девушка.

По её словам, проституцией она занимается уже 7 лет. Альбина уверяет, что её услугами пользуются чиновники, бизнесмены, дети бизнесменов и многие другие.

- Постоянные клиенты, у которых есть жёны и дети, платят мне огромные деньги за проведение хотя бы часа с ними. Дети влиятельных людей из Бурятии, только и говорят обо мне… - пишет девушка.

По её словам, после этого она бросила колледж и поступила на заочную форму обучения платно. Смогла купить машину, 1-комнатную квартиру, машину.

- Помогаю своей матери материально, она, кстати, бросила пить, маленько встала на ноги. Братья уже женились, после того, как они узнали кем я работаю, отвернулись от меня, благо мать не знает. На данный момент всё хорошо, хочу поступать на второе экономическое высшее, – завершает Альбина.

Девушка призналась, что после второго высшего образования намерена устроиться на работу по специальности.

Осуждение

Подписчики группы усомнились в «светлом будущем» Альбины и её последовательниц и категорично прокомментировали «исповедь». А также люди высказали опасения, что кто-то из прочитавших пожелает «повторить».

«Думаю, хорошего в этой истории ничего нет», - отметил один из пользователей.

«И эта история ни в коем случае не должна стать примером для подражания представительниц слабого пола. Человек, который внутри себя не имеет потенциала к проституции, то чтобы там ни было, проституция такого человека обойдёт стороной. Тоже самое касается и вора, убийцы, и насильника. Если по природе вы не вор, то вором никак не станете, тоже касается и проституции».

«Остались вопросы... А кому она потом будет нужна с такой профессией? И почему в этой стране «ночные жрицы», получают больше чем рабочий класс? И вообще, прежде чем писать такое, наверное, надо убедиться в том, что кто-то не последует примеру...»

«Капец, проститутка сейчас зарабатывает больше, чем действительно рабочие и нужные профессии. Вот, вы автор, высказались и что? Другая прочитает историю вашу и вдохновившись «лёгким заработком» пойдёт «бабочкой порхать»... Капец, заработала она себе на машину и квартиру, таким как вы простифульды деньги должны на землю копейками кидать, ползай собирай», резко высказались жители Бурятии.


проституция
 
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