Людмила Исакова стала первым человеком из Бурятии, кому удалось взойти на Эверест
Жительница Бурятии 59-летняя Людмила Исакова покорила высочайшую точку мира – Эверест, высота которой составляет 8848 метров. Восхождение пенсионерка совершила в составе команды «Семи вершин», сообщили в Центре молодёжного туризма «Байкал».
По случаю покорения вершины Людмиле Исаковой вручили сертификат.
- Это огромное достижение! Первый житель Республики Бурятия, взошедший на Эверест! – поздравили Людмилу в федерации спортивного туризма Бурятии.
В социальных сетях о ней пишут, что «Люда - женщина неординарная», сама женщина смеётся: «А чем ещё заняться на пенсии?». В будущем году женщине исполнится 60 лет.
Это не первая покорённая вершина пенсионерки. Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Исакова поднялась на вершину Эльбруса в августе 2017 года, самая высокая точка которой составляет 5642 метра.
Как сообщал «Байкал-Daily», к восхождению на Эверест также готовится ещё одна экспедиция из Бурятии. Эта команда альпинистов планирует совершить восхождение в 2022 году.
59-летняя жительница Бурятии покорила Эверест
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