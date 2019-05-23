Лучших газодымозащитников выбрали в Бурятии

– Вы выполняете опасную и очень важную работу, главным результатом которой являются спасенные человеческие жизни. Сегодня у вас есть прекрасная возможность продемонстрировать знания и навыки. Хочу пожелать всем честной и бескомпромиссной борьбы, - отметил на открытии начальник Главного управления МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков.











Работа по ликвидации возгорания и поиска пострадавших в условиях полного задымления и отсутствия пригодной для дыхания среды непростая. Ежедневно в Бурятии на боевое дежурство заступают 17 звеньев ГДЗС, в пожарно-спасательных подразделениях республики несут службу более 250 газодымозащитников.









В Бурятии состоялся республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник». За право называться лучшими боролись 8 подразделений федеральной и 5 подразделений государственной противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Смотр-конкурс включал в себя прохождение двух этапов – теоретического и практического. На первом этапе огнеборцы вытягивали билеты и отвечали на семь вопросов. На практике звенья ГДЗС на время проходили полосу препятствий – участники развернули рукавную линию, переместили груз, выполнили элементы пожарно-спасательного кроссфита и перерезали металлическую арматуру.Затем пожарных ждал подъём по трехколенной лестнице и вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего. В дымокамере нужно было максимально быстро найти условного «пострадавшего», вынести его на свежий воздух и провести реанимацию.На практическом этапе судьи оценивали скорость выполнения и соблюдение правил безопасности при прохождении испытаний.Лучшим газодымозащитником стал Владимир Неволин из пожарно-спасательной части № 5.По итогам соревнования первое общекомандное место заняла пожарно-спасательная часть № 5. Второе место – ПСЧ № 2. Третье место заняла команда ПСЧ № 3.