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Останки воина из Бурятии привезли на Родину

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его останки были обнаружены на полях сражений в Орловской области

Сегодня на перрон железнодорожного вокзала Улан-Удэ прибыл поезд с останками уроженца Бичуры Михаила Афанасьевича Савельева. Солдат из Бурятии всё же вернулся на свою малую Родину спустя почти восемь десятилетий.

Его останки были обнаружены 25 октября 2018 года в окопах под Орлом. Активистам из поискового отряда «Костёр» удалось найти и личные вещи красноармейца. По плохо сохранившемуся военному билету, найденному в стрелковой ячейке, общественники узнали имя солдата и то, что Михаил Афанасьевич был призван в армию в 1940 году Бичурским РВК, а в марте 1942 года он пропал без вести.

- В истории Великой Отечественной войны это была «Болховская операция». Она была безуспешной. В ней погибло свыше 300 000 наших бойцов. Среди них был и наш земляк. Наступило время предать его земле. Мы специально организовали эту поездку, чтобы привезти останки. С останками Михаила Савельева находятся ещё и останки другого солдата. Он был боевым товарищем Михаила, они были в одной стрелковой ячейке. Они неделимы, их нельзя разделить. Поэтому мы приняли решение похоронить их вместе на бичурской земле, – рассказал руководитель школьного музея «Родина» Бичурской средней школы №1 Дмитрий Андронов.

Несколько месяцев следственное управление СКР по Бурятии разыскивали родственников солдата. Однако близкие красноармейца так и не нашлись.

Останки будут захоронены 8 мая в селе Бичура.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сюжет об этом красноармейце показал Первый канал.
Великая Отечественная
 
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