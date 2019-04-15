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Федеральный канал рассказал о том, как в Бурятии обкидывают свадебный кортеж навозом

Федеральный канал рассказал о том, как в Бурятии обкидывают свадебный кортеж навозом
Общество, 
На телеканале «Мир 24» показали бурятскую свадьбу, сыгранную по всем канонам традиций

14 апреля на федеральном канале «Мир 24» в первом выпуске передачи «Любовь без границ» показали настоящую бурятскую свадьбу, сыгранную по старым обычаям. Московские ведущие Евгения Родионова и Григорий Шевчук окунулись в традиции бурятского народа.



Свадьба была сыграна у молодожёнов Александра и Аяны в селе Ацагат Заиграевского района.

Московским журналистам рассказали о том, что родители молодожёнов перед проведением свадьбы ходят к ламе, чтобы он рассказал о совместимости возлюбленных, а также, чтобы посоветовал день проведения свадьбы.

- Есть неподходящие браки по крови. Сколько бы они не жили, у них не будет потомства. В книгах всё это описано, и мы благодаря книгам и астрологии даём советы, - сказал лама Ацагатского дацана.

Затем московским ведущим рассказали об обряде «пришивание платка к одеялу», к которой не допустили московскую ведущую.

- К обряду допускаются только замужние женщины, со здоровыми детьми, без хронических заболеваний. Пришивание платка к одеялу без прерывания, без узелков, без запутываний – это признак рождения здоровых, смышлёных, трудолюбивых, достойных детей. Сюда мы пришиваем купюры разные, - объяснили женщины, выполняющие обряд.

Телезрителям также показали, как хозяин дома делает подношение огню, рассказали о белой пище, в том числе о том, как приготовить урмэ.

Гостей познакомили с приданым невесты, хранящимся в сундуке, с её украшениями.

- Здесь приданое невесты, костюмы зимнего, летнего и демисезонного вариантов, одеяла, постельное бельё, серебряные украшения. Серебро очень ценится, потому что оно очищает от негативов, - рассказала одна из женщин.

Телезрителям показали, как происходит встреча кортежа невесты стороной жениха. На самой свадьбе рассказали о том, что на бурятской свадьбе не кричат «Горько!», что является неприличным целоваться на виду у собравшихся гостей.

- Кольцами на свадьбе также не обмениваются. Соединяют пальцы красными нитками. Этот обряд символизирует единство, что сегодня они соединяют две судьбы и будут жить долго и счастливо, - объяснили организаторы торжества.

На свадьбе пели бурятские песни, играли на морин хуре, танцевали ёхор возле костра. Также жених продемонстрировали гостям разбивание хребтовой кости.

Молодожёнам подарили коня, тушу барана и деньги. В завершении свадьбы отъезжающий кортеж невесты обкидали сухим навозом.

- Провожают родню невесты необычно, отъезжающий кортеж забрасывают сухим навозом, на удачу, - сообщили ведущие программы.

На следующее утро телезрителям продемонстрировали, как молодая жена встречает гостей, рассказали о том, какими чертами характера должна обладать молодая жена и какими навыками должен обладать муж.

- Молодая жена должна быть умная, красивая, целеустремлённая, работящая, покорная, очень воспитанная, немногословная, во всём слушаться родителей мужа, в том числе и самого мужа. Мужчина должен уметь стрелять из лука, охотиться, бороться, коней обучать, из дерева что-то делать, из железа что-то уметь делать, плести из восьми шкур кнут, должен уметь разбивать хребтовую кость, - отметили родственники жениха.

В завершении программы молодожёны вместе с московскими ведущими посетили 97-летнюю бабушку, которая 60 лет счастливо прожила со своим мужем. Они с супругом народили восьмерых детей, у пожилой женщины девятнадцать внуков и двадцать два правнука. Главным секретом долгого и счастливого брака, мудрая женщина назвала – любовь.
телевидение свадьба
 
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