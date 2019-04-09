В Улан-Удэ поставили фотоловушки на мусорящих людей

Камеры реагируют на движение, так что не попасть в кадр не удастся



В Улан-Удэ фотоловушки фиксируют нарушения по сбросу мусора вне установленных мест. 34 установлены установлены на 17-ти несанкционированных свалках города, по две на каждую, сообщили в администрации города.



Фотоловушки работают в автоматическом режиме. Камеры ведут съёмку, реагируя на движение и передавая информацию в онлайн-режиме в виде MMS и видеосообщений. Так специалисты управления административного контроля круглосуточно могут узнавать о происходящем.



Камеры уже помогли поймать первых нарушителей. С февраля по март 2019 года фотоловушки зафиксировали 13 фактов незаконного сброса мусора. По двум фактам (по номеру автомобиля) уже установлены личности правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы.



На территории города запрещено сбрасывать мусор и иных отходы производства и потребления вне специально отведённых мест. Штраф за данное нарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей - на граждан, от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей - на должностных лиц, от пятидесяти до ста тысяч рублей - на юридических лиц.



