Камеры реагируют на движение, так что не попасть в кадр не удастся
В Улан-Удэ фотоловушки фиксируют нарушения по сбросу мусора вне установленных мест. 34 установлены установлены на 17-ти несанкционированных свалках города, по две на каждую, сообщили в администрации города.
Фотоловушки работают в автоматическом режиме. Камеры ведут съёмку, реагируя на движение и передавая информацию в онлайн-режиме в виде MMS и видеосообщений. Так специалисты управления административного контроля круглосуточно могут узнавать о происходящем.
Камеры уже помогли поймать первых нарушителей. С февраля по март 2019 года фотоловушки зафиксировали 13 фактов незаконного сброса мусора. По двум фактам (по номеру автомобиля) уже установлены личности правонарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы.
На территории города запрещено сбрасывать мусор и иных отходы производства и потребления вне специально отведённых мест. Штраф за данное нарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей - на граждан, от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей - на должностных лиц, от пятидесяти до ста тысяч рублей - на юридических лиц.
В Улан-Удэ поставили фотоловушки на мусорящих людей
Общество, Фото:
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