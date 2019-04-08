Артисты и народные умельцы представят на суд жюри свои лучшие работы.
С 6 апреля до 4 мая в Забайкальском крае пройдёт межрайонный этап краевого фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Учредителем фестиваля является министерство культуры, организатором – учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края.
Межрайонный этап фестиваля проводится на базе культурно-досуговых учреждений муниципальных районов по специальному графику. Каждый район представляет театрализованное представление или тематический концерт и выставку работ художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества.
Отборочная комиссия фестиваля посетит 7 конкурсных зон. Первые мероприятия этапа состоялись 6 апреля в Краснокаменске и Борзе. Впереди – работа в Нерчинске, Петровск-Забайкальском, Агинском, Газимурском Заводе и Засопке.
По итогам межрайонного этапа лучшие конкурсные программы, работы мастеров декоративно-прикладного творчества и художников-любителей будут представлены на суд краевого жюри.
В Забайкалье стартовал фестиваль «Салют Победы»
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