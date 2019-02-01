В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику

Стали известны подробности торжественного открытия праздника на площади Советов
5 февраля на площади Советов состоится празднование Белого месяца. В 11 часов утра здесь впервые пройдёт обряд Золголго. Это праздничная церемония почитания старших и одаривания сладостями детей – проведёт её театр «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», в обряде Золголго примут участие старейшины, ветераны, творческие коллективы, национальные культурные центры, спортивные федерации и др.
В переводе «золголго» или «золгохо eho» звучит как «традиция(eho) воссоединения». Сам ритуал «золголго» - это демонстрация преемственности поколений. Младший протягивает руки старшему ладонями вверх, что означает готовность воспринять от старшего советы, опыт, знания, мастерство. Старший в ответ возлагает руки ладонями вниз, выказывая тем самым готовность и согласие следовать традиции. Обязательный атрибут обряда - хадак.
В 12 часов на площади Советов стартует общегородская часть празднования Сагаалгана. Торжественное официальное открытие начнётся с концертно-театрализованного представления. В прологовой части пройдут обряды «Сэржэм», «Архэ» и встреча Белого Старца с символом наступающего года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На сцену выйдут и поприветствуют собравшихся почётные гости - Деды Морозы из Греции и из Узбекистана.
После встречи с почётными гостями состоится концерт звёзд бурятской эстрады и мастеров искусств Бурятии. В концерте примут участие народный артист республики Намхай Мунхзуул, известные коллективы «Забава», «Угол Зрения», «Тоонто», «Лаккитон», сольные исполнители Тимур Болотов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Сергей Плотников и другие.
После праздничного концерта, ориентировочно в 13:00, начнётся бурятская народная игра по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Проведёт её по всем канонам заслуженный артист Бурятии Жаргал Лодоев.
Среди участников игры будет разыграна бытовая электротехника. За 1 место – кухонный комбайн, за 2 место – электромясорубка, за 3 место – мультиварка. Поощрительный приз за 4 место – электрочайник.
Для тех участников, которые не попадут в число призёров, предусмотрены специальные призы - билеты на посещение международной выставки роботов, которая пройдёт на 2 этаже ТРЦ «Пиплз Парк» с 8 февраля по 10 марта.
Не менее зрелищным станет мастер-класс по ёхору. Мастерство покажут артисты ансамбля «Тоонто» и другие творческие коллективы, присоединиться к танцу могут все желающие.
В 13:30 здесь же начнётся фестиваль национальных традиций «Праздник буузы – Буузын баяр».
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января на заводе «Молоко Бурятии» ламы освятили белую пищу к празднику.
Возрастное ограничение – 0+
В Улан-Удэ на Сагаалган разыграют бытовую технику
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьники в рамках акции сделали кормушки и приготовили угощения для птиц
30 января по причине болезни в школах отсутствовало 10605 учеников, что составляет 13,4% от общего числа
Для горожан здесь организуют такие состязания, как метание валенка, перетягивание каната, забег на «ватрушках»
Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности
Маршруты будут ездить как в «час пик»
Решение принято из-за эпидемии ОРВИ
Учителей Бурятии приглашают провести интерактивный экологический урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов
По данным Бурятского гидрометцентра днём до минус 15
Ежедневно водители мэрии выезжали на линию с 8:00 до 18:00
Весь сдаваемый на переработку материал должен быть чистым, сухим и отсортированным
Телеканал заинтересовался деятельностью колледжа традиционных искусств народов Забайкалья
С 2002 года и по настоящее время Дымбрыл Ринчинов работает бригадиром племзавода СПК «Баян-Гол»
Они оказали помощь людям, попавшим в снежные заносы
С улиц города вывезено 864 кубометра снега
23 ребёнка из центра помощи детям обрели семьи