На Белый месяц в Бурятию приедут Деды Морозы из Греции и Узбекистана

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Греческий Дед Мороз – Святой Василий. 1 января в Греции совпадает с Днём Св. Василия (Айос Василиас), который считается покровителем малоимущих. Именно Святой Василий играет роль Деда Мороза в Греции. Как только наступает зима, волшебник начинает готовиться к сотворению чудес, и прямо перед Рождеством приходит к каждому ребёнку. Греческие дети готовятся к тому что Святой Василий посетит дома, проникнув внутрь через каминную трубу. В ожидании подарков, они оставляют на ночь у камина свои башмаки — в надежде найти в них наутро подарки. По многочисленным поверьям, Василис все лето живёт в своей резиденции на севере Греции. Обитает не в доме, а в настоящей пещере. В современное время греческий Дед Мороз одет празднично - красный костюм с белой оторочкой, шапка, напоминающая тиару, белая борода и большой мешок за плечами. Главными дарами от него доброе дело, доброе слово и вера в Христа.



Узбекский Дед Мороз – Корбобо. В Узбекистане праздничный персонаж - это Корбобо, что в переводе на русский язык означает «Снежный дедушка». В своём халате из национальной узбекской ткани и национальной тюбетейке красного цвета Корбобо, в отличие от Деда Мороза приезжает верхом на ослике.



Новый Год в Узбекистане встречают два раза в год. Первый раз по европейскому стилю - 1 января, а второй 21 марта. Оба этих дня являются выходными. Если у Вас есть заветное желание - нужно успеть съесть 12 виноградинок, пока бьют часы, и оно обязательно исполнится.



Байкальский Дед Мороз. Байкальский Дед Мороз – сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворение байкальских ветров, байкальских морозов, снежных зим, метелей и вьюг, сковывающих гладь могучего и великого озера Байкал и впадающих в него рек. Байкальский дед Мороз примет участие в программе в посёлке Танхой Кабанского района.



Напомним, 5 февраля в Бурятии отмечается Новый год по лунному календарю Сагаалган. Этот день в республике объявлен выходным днём.В этой связи с 3 по 7 февраля в Бурятии пройдёт «Сказочный Сагаалган-2019». Проект реализуется с 2008 года. В рамках этого мероприятия традиционно на празднование приедут зимние сказочные персонажи из разных регионов России и стран. Кроме того, гостей праздника ждёт разнообразная культурная программа, гастрономические изыски кухни народов Бурятии.В этом году гостями станут греческий Дед Мороз - Святой Василий, узбекский Дед Мороз – Корбобо, а также Байкальский Дед Мороз, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.Также в рамках проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии-2019» в республику Бурятия прибудет эксперт сферы туризма, руководитель PR-агентства, основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», генеральный продюсер конкурса кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет» Геннадий Шаталов. 6 февраля он проведёт для представителей сферы туризма мастер-класс по вовлечению сувенирного производства в монетизацию событийного туризма.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году гостями стали Санта Клаус из Лапландии Йоулупукки, приехавший со своей женой Муории. Фоторепортаж Сергея Тарасенко со встречи «В гостях у Белого Старца» можно посмотреть здесь.