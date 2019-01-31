В Бурятии к Сагаалгану ламы освятили белую пищу



В преддверии праздника Белого месяца молоко, сметана и творог станут главным украшением праздничного стола для жителей республики. Именно поэтому компания «Молоко Бурятии» проводит обряд освещения белой молочной пищи.



Впервые белую пищу на молокозаводе в Улан-Удэ в преддверии Сагаалгана освятили в 2011 году. С тех пор обряд стал традиционным.



31 января ламы Буддийской традиционной Сангхи России освятили производственные цеха, а также всю выпускаемую продукцию «Молоко Бурятии». Они провели обряд «Подношение Белому старцу».



- Люди приходят, приезжают, делают подношения божествам, дома алтарь готовят. Белой пищей в первую очередь нужно подношение делать, мясом, ягодами тоже можно. Мясо должны быть только баранина, говядиной нельзя подношение делать, - сказал представитель Буддийской традиционной Сангхи России, Соржо лама Диважин Дугана Баир лама Цыбиков.



Благодаря этому с сегодняшнего дня во всех магазинах Улан-Удэ и республики, с которыми сотрудничает предприятие, будет поступать освящённая продукция. Найти благодатную белую пищу можно с помощью специальных указателей.



- Вся выпускаемая продукция «Молоко Бурятии» изготавливается исключительно из натурального сырья - из молока сбор, которого мы ведём в 9 районах Бурятии. Это имеет особое значение, поскольку издревле для обряда приношения использовалось только местное молоко, которое несет энергетику родной семьи, - отметил коммерческий директор компании «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских.



Как сказал Станислав Дубровских, ежегодно в период празднования Сагаалгана наблюдается рост продаж. Примерно на 40% увеличивается потребление творога, на 25% сметаны, на 15% кефир и около 20% молока.



- Продукция компании «Молоко Бурятии» несет в себе ценность, не только как свежая, полезная, натуральная , но и то, что мы провели обряд освещения – она благодатная, ее можно подносить божествам! Кроме того, в феврале будет действовать совместная акция - при покупке молока «Край родимый», покупатель сможет получить скидку 500 рублей и использовать её в сети магазинов «М-видео», - рассказал коммерческий директор «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских.



Освященная продукция появится на прилавках магазинов уже с завтрашнего дня на торговых полках со специальными указателями.

