На площади Советов Улан-Удэ проведут обряд в Сагаалган

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

На Сагаалган проведут обряд почитания старших «Золголго»



5 февраля, в первый день Сагаалгана на главной площади столицы Бурятии впервые состоится обряд «Золголго». Праздничная церемония почитания старших и одаривания сладостями детей соберёт на площади всех желающих, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По традиции в первый день Сагаалгана младшие по возрасту поздравляют старших с началом Нового года по лунному календарю, благодарят за поддержку и передаваемый опыт, выражают свою готовность быть опорой старшему поколению. Старшие в свою очередь дарят детям сладкие подарки.



В обряде «Золголго» примут участие старейшины, ветераны, творческие коллективы, национальные культурные центры, спортивные федерации и др.



В переводе «золголго» или «золгохо eho» звучит как «традиция(eho) воссоединения». Сам ритуал «золголго» - это демонстрация преемственности поколений. Младший протягивает руки старшему ладонями вверх, что означает готовность воспринять от старшего советы, опыт, знания, мастерство. Старший в ответ возлагает руки ладонями вниз, выказывая тем самым готовность и согласие следовать традиции. Обязательный атрибут обряда - хадак.