Улан-удэнцы посетили массовые гуляния

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Площадка называлась «От Рождества до Сагаалгана»



Тысячи детей и взрослых посетили интерактивную площадку «От Рождества до Сагаалгана». Площадка работала в ледовом городке на площади Советов в выходные дни утром и вечером: 19-20 и 26-27 января.



- Посетители ледового городка участвовали в программе. Аниматоры вовлекали всех желающих в весёлые игры, конкурсы, раздавали призы. Гостей мероприятия приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Детвора и взрослые с удовольствием фотографировались с главными сказочными персонажами праздника и символом 2019 года, - рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.

