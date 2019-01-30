Площадка называлась «От Рождества до Сагаалгана»
Тысячи детей и взрослых посетили интерактивную площадку «От Рождества до Сагаалгана». Площадка работала в ледовом городке на площади Советов в выходные дни утром и вечером: 19-20 и 26-27 января.
- Посетители ледового городка участвовали в программе. Аниматоры вовлекали всех желающих в весёлые игры, конкурсы, раздавали призы. Гостей мероприятия приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Детвора и взрослые с удовольствием фотографировались с главными сказочными персонажами праздника и символом 2019 года, - рассказали в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Улан-удэнцы посетили массовые гуляния
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Площадка называлась «От Рождества до Сагаалгана»
От рыб цвета слоновой кости можно получить самую дорогую икру в мире - золотую
Бурятская таможня информирует о режиме работы пункта
Бурятский театр оперы и балета откроет февраль постановкой «Чио-Чио-Сан»
Внедорожник занесло в сугроб и в него врезался «Рено»
По Бурятии днём 12-17, местами 18-23 мороза
Антон Баранов – лауреат международных конкурсов, победитель престижного конкурса гитаристов Guitar Foundation of Amerika
Эксклюзивную награду изготовил известный ювелир
Социальные отары в республике вышли на новый уровень
В республике проходят рейды
Каждый муниципалитет, городской округ должны утвердить перечень школ, закреплённых за конкретными территориями
Росгвардия пополнилась 9 сотрудниками
Артисты исполнили песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы
Также она вывозила помидоры и сухофрукты
Хамбо Лама рассказал о проблемах бурятского языка и его возрождении