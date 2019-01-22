Известному бурятскому актёру исполнилось 65 лет
25 января в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева пройдёт юбилейное представление заслуженного артиста России и Бурятии, любимца публики Олега Бабуева.
- Как его любят и обожают поклонники! Истинный любимец народа. Не успели поставить пост о готовящемся творческом вечере Олега Бабуева, посвящённом его юбилею, сразу посыпались поздравления и признания в любви любимому артисту. Как только открыли кассы на продажу билетов, зрители сразу начали раскупать и бронировать их, - пишут сотрудники театра в соцсети.
20 января Олегу Дамдиновичу исполнилось 65 лет. Артист является разноплановым актёром. Он исполняет как трагедийные, драматические роли, так и комические и лирические роли.
- Он - замечательный артист, обладающий неиссякаемой фантазией и юмором, мастер мгновенного перевоплощения, конферансье, исполнитель фельетонов и скетчей, - отзываются о нём коллеги.
Олег Бабуев родился в Закаменском районе. Окончил Цакирскую среднюю школу, затем учился в Дальневосточном институте искусств. В 1975 году начал свою актёрскую карьеру в Бурдраме. С тех пор артистом создано более 100 образов в спектаклях мировой, русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии.
Наиболее полюбился актёр зрителям своими ролями Васеньки из «Старшего сына» по Александру Вампилову, Согто из «Черной бороды» Бориса Эрдынеева и Угэдэй из «Чингисхана» Булата Гаврилова.
В 2000 году Олегу Бабуеву присвоили звание Заслуженного артиста России. А 7 лет назад бурятский актёр удостоился звания «Кавалер Ордена Дружбы».
В Бурятии пройдёт юбилейное шоу заслуженного артиста России
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