Безопасность обеспечивали 200 человек
В Крещение Господне безопасность жителей Бурятии на специально оборудованных купелях обеспечивали более 200 человек. В их число вошли государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представили муниципальных образований.
В настоящее время все иордани заблокированы – закрыты досками или запечатаны льдом, это делается для безопасности людей и недопущения провалов под лёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики.
- В купелях по всей республике искупались более 22 тысяч человек, из них около 5,8 тысяч в Улан-Удэ, происшествий не зарегистрировано, - сообщил начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Бурятия» Юрий Шупыра.
Купание в прорубях началось вечером 18 января. По всей Бурятии для этого было подготовлено 29 официально разрешённых мест для праздничного купания, соответствующих требованиям безопасности на водоёмах. Основные из них - небольшая глубина водоёма, отсутствие сильного течения, наличие перил и ступенек для спуска в воду, нескользящего покрытия у проруби, тёплой палатки для переодевания.
Как проходили купания можно посмотреть в фоторепортаже «Байкал-Daily» из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
На Крещение искупались 22 тысячи жителей Бурятии
Общество, Фото:
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