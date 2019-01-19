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Жители Бурятии окунулись в Крещенские воды. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря

На Крещение жители Бурятии искупались в трёх купелях Свято-Троицкого Селенгинского монастыря. Там впервые была оборудована (одна из трёх) тёплая купель, в воду которой могли погрузиться люди, которые раньше не могли решиться на крещенские купания.

Божественная литургия началась в полночь с 18 на 19 января. После богослужения состоялся крестный ход с хоругвями на иордань, где священнослужителями совершено Великое освящение воды.

В монастыре тщательно подготовились к мероприятию. На ледяной стене изобразили события Крещения Господня и Ангелов, рождественский вертеп со Святым семейством, нарядили ёлки. Светящиеся ледяные башенки создавали ощущение праздника. Также организовали катание в санях, запряжённых лошадьми, а детей катали пони. Ребятишки могли покататься на горке.

Кроме того, желающие в иконной лавке могли приобрести крестики, духовную литературу и иконы. Здесь же можно было помолиться перед погружением, поставить свечи.

В ледовом городке все могли получить освящённую крещенскую воду. Желающим погрузиться в воды иордани предлагался горячий чай и выпечка.
Крещение
 
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