Вертолёт доставил баню и вагоны-дома в Тункинский нацпарк

Туристы смогут отдохнуть и в национальном парке
На днях в Тункинском национальном парке появились баня и гостевой дом. Их доставили прямо на вертолёте. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Подрядчик».
Компания изготовила для нацпарка три вагон-дома (визовый центр, гостевой дом и баня) и впервые осуществила доставку сооружений на вертолёте.
- Маршрут «Метеостанция-Утулик» очень популярен среди пеших туристов, поэтому администрация Тункинского национального парка решила создать там дополнительные условия, чтобы можно было остановиться и переночевать, сходить в баню. Так как тропа пешеходная, привезти вагоны просто грузовиком было невозможно, поэтому мы рассмотрели вариант перевозки на вертолёте. Просчитали и решили, что это вполне реально, – прокомментировал генеральный директор компании Алексей Чудаков.
В целом транспортировка сооружений из Култука до нацпарка заняла всего 4 часа.
В скором времени туристы, двигающиеся по пешеходному маршруту «Метеостанция-Утулик» смогут воспользоваться баней и гостевым домом.
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