Вертолёт доставил баню и вагоны-дома в Тункинский нацпарк



Компания изготовила для нацпарка три вагон-дома (визовый центр, гостевой дом и баня) и впервые осуществила доставку сооружений на вертолёте.



- Маршрут «Метеостанция-Утулик» очень популярен среди пеших туристов, поэтому администрация Тункинского национального парка решила создать там дополнительные условия, чтобы можно было остановиться и переночевать, сходить в баню. Так как тропа пешеходная, привезти вагоны просто грузовиком было невозможно, поэтому мы рассмотрели вариант перевозки на вертолёте. Просчитали и решили, что это вполне реально, – прокомментировал генеральный директор компании Алексей Чудаков.



В целом транспортировка сооружений из Култука до нацпарка заняла всего 4 часа.



В скором времени туристы, двигающиеся по пешеходному маршруту «Метеостанция-Утулик» смогут воспользоваться баней и гостевым домом.



На днях в Тункинском национальном парке появились баня и гостевой дом. Их доставили прямо на вертолёте. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Подрядчик».