В Бурятии ищут родственников пропавшего без вести красноармейца

5 октября 2018 года участники поискового объединения «Костёр» в ходе раскопок на территории Болховского района Орловской области нашли тело красноармейца из Бурятии, считавшегося пропавшим без вести.











Ведётся розыск родственников красноармейца, а также всех граждан, кому известны любые сведения о месте жительства или контактных данных родственников Савельева. Информацию можно передать в следственное управление Следственного комитета Бурятии по телефонам: 8 (3012) 21-49-87, 8 (3012) 21-46-23 или оставить сообщение на страницах следственного управления в социальных сетях - https://vk.com/buryatia.sled, https://www.facebook.com/profile.php?id=100009452434854













В этой местности во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками. Поисковики подняли останки и личные вещи красноармейца Савельева Михаила Афанасьевича, 1918 года рождения, уроженца села Бичура. 21 сентября 1940 года он был призван на службу Бичурским РВК, и пропал без вести в марте 1942 года.Сестра погибшего красноармейца – Савельева Аксинья Афанасьевна, предположительно, проживала в селе Сухой Ручей Бичурского района Бурятии. Однако при проверке данная информация не подтвердилась. Ни в селе, ни в Бичурском районе сестру фронтовика разыскать не удалось, в регистрационных документах и базах данных она не числится.