Театр «Байкал» выступил с песнями и танцами народов России в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Концерт посвятили Дню народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Накануне в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялся концерт театра «Байкал». Концерт был посвящён Дню народного единства. Артисты исполнили песни и танцы народов России и стран СНГ.



Исполнители старались передать всю многогранность культуры Российского народа. Они выступили перед зрителем в ярких, представив творческие номерах, подготовленные артистами театра. Поздравили жителей Бурятии также звезды бурятской эстрады, исполнив всеми любимые музыкальные композиции.



Очередной концерт состоится сегодня вечером.









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