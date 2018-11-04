Концерт посвятили Дню народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Накануне в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялся концерт театра «Байкал». Концерт был посвящён Дню народного единства. Артисты исполнили песни и танцы народов России и стран СНГ.
Исполнители старались передать всю многогранность культуры Российского народа. Они выступили перед зрителем в ярких, представив творческие номерах, подготовленные артистами театра. Поздравили жителей Бурятии также звезды бурятской эстрады, исполнив всеми любимые музыкальные композиции.
Очередной концерт состоится сегодня вечером.
Возрастное ограничение 6+
Театр «Байкал» выступил с песнями и танцами народов России в Улан-Удэ (фоторепортаж)
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