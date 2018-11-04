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Театр «Байкал» выступил с песнями и танцами народов России в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Концерт посвятили Дню народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялся концерт театра «Байкал». Концерт был посвящён Дню народного единства. Артисты исполнили песни и танцы народов России и стран СНГ.

Исполнители старались передать всю многогранность культуры Российского народа. Они выступили перед зрителем в ярких, представив творческие номерах, подготовленные артистами театра. Поздравили жителей Бурятии также звезды бурятской эстрады, исполнив всеми любимые музыкальные композиции.

Очередной концерт состоится сегодня вечером.




Возрастное ограничение 6+
театр "Байкал" День народного единства концерт
 
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