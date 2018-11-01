Гражданин Китая пытался вывезти из Бурятии 137-летние весы

Предметы были отправлены на таможенную экспертизу, которая определила, что весы-безмен являются предметом культурной ценности, как измерительный прибор бытового назначения, созданный более 100 лет назад.











В августе 2018 года гражданин Китая, вылетающий из России на родину, следовал «зелёным» коридором на авиарейс «Улан-Удэ – Пекин». Пассажирскую таможенную декларацию он заполнял, но в ходе таможенного контроля в его багаже обнаружили ручные весы-безмен, напольную и настольную вазу.Рыночная стоимость изделия – 3067 рублей. Рычаг и ползун весов выполнены из латуни, подвес и крючок – из стали. Согласно маркировочным обозначениям, весы были изготовлены в 1881 году в германском княжестве Reuss, которое просуществовало до 1918 года.В отношении гражданина Китая были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (незадекларирование товара) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений), сообщает пресс-служба Бурятской таможни.- Культурные ценности, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, подлежат обязательному декларированию. Для их вывоза требуется разрешение министерства культуры Российской Федерации. Пересылка культурных ценностей в международном почтовом отправлении для физических лиц запрещена, - напоминает Бурятская таможня.