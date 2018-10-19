В школах Бурятии проведут уроки об опасности выжигания травы

С традицией выжигания травы начнут бороться со школьных лет



В начале 2019 года в школах Бурятия пройдут уроки по профилактике природных пожаров во всех классах, на которых особое внимание будет уделено необходимости прекращения традиции выжигания травы. Эта традиция стала основной причиной сильных природных пожаров во многих регионах России, в том числе в республике.



- Уроки будут проведены перед сходом снега и в начале сезона массовых травяных палов, с конца января по начало апреля. В этот период важно говорить населению о законодательном запрете травяных палов и об огромном вреде, который они приносят природе и человеку, чтобы этим убеждать людей не выжигать траву, - сообщают в пресс-службе министерства образования Бурятии.



Занятия планируется проводить ежегодно, до тех пор, пока проблема палов травы и возникающих от них пожарных катастроф не потеряет актуальность для республики.



Мероприятие проводится по инициативе Международного Социально-Экологического Союза «Просто перестать жечь траву!», при поддержке минобраза республики.

