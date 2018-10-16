Боксёр сделал предложение на турнире в Улан-Удэ









Победительница первенства мира Екатерина Карнакова в упорном поединке вырвала победу по очкам у перспективной Алины Билдуевой. Лидер сборной Бато Бадархаев, который готовится на кубок России, уверенно одержал победу над представителем кикбоксинга Владиславом Буянтуевым.



Во время открытия лучшим спортсменам были вручены золотые знаки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который был выполнен ими весной этого года.



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Победительница первенства мира Екатерина Карнакова в упорном поединке вырвала победу по очкам у перспективной Алины Билдуевой. Лидер сборной Бато Бадархаев, который готовится на кубок России, уверенно одержал победу над представителем кикбоксинга Владиславом Буянтуевым.Во время открытия лучшим спортсменам были вручены золотые знаки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который был выполнен ими весной этого года.Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на этапе Кубка мира по гиревому спорту в Энхалуке молодой человек со сцены признался в любви. Он сделал предложение своей девушке и она сказала «да». Влюблённым оказался Денис Кудасов, мастер спорта по гиревому спорту из Заиграевского района. Его невестой стала Анастасия Обедина.





В июне романтичный улан-удэнец сделал предложение руки и сердца на сцене Центрального стадиона, перед трансляцией матча между сборными России и Саудовской Аравии на ЧМ.

В физкультурно-спортивном комплексе прошёл «Открытый Ринг по тайскому боксу» среди клубов и школ Бурятии. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из спортивных школ и клубов республики, федерации кикбоксинга и гости из Читы.Неожиданные и приятные сюрпризы и подарки разрядили атмосферу соревнований. Член сборной республики Бурятия Максим Гаськов после своей победы на ринге пригласил из зрительного зала свою девушку и сделал ей свадебное предложение руки и сердца, подарив кольцо.Также было и поздравление с 75-летним юбилеем давнего друга федерации, Веры Балдаевой и подарки за поддержку тайского бокса, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.Победителями по количеству завоёванных золотых медалей стали представители Иволгинской спортивной школы (11), второе место у спортивного клуба «Пересвет» станция Дивизионная (9), третье место у спортивного клуба «Булгантай» при спортивной школе №16 «Забайкалец» (5).Организаторы особо отмечают яркий финальный поединок между призёрами первенства России Алины Герасимовой с одноклубницей Виолеттой Зарубиной. В этом бою никто не хотел уступать и все три раунда прошли на встречных курсах.