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В Улан-Удэ скоро достроят ещё один «проблемный» дом

В Улан-Удэ скоро достроят ещё один «проблемный» дом
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
На совещании жёсткой критике подверглось бездействие застройщика «Бизнес инвест»

Завершение строительства «проблемных» жилых домов обсудили на комиссии при правительстве Бурятии во главе с министром строительства и модернизации ЖКК Николаем Рузавиным, сообщает пресс-служба минстроя республики.





Обсудили вопросы долевого строительства многоквартирных жилых домов по бульвару Карла Маркса, 18 А от застройщика ООО «Партнёр-Строй-Инвест», в 140 А квартале и по ул. Лебедева от ОАО «Промгражданстрой», по проспекту Строителей и в 111 микрорайоне от ООО «Сити-Строй», многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе от ООО «Бизнес-Инвест» и ООО «Монолит».

Так, застройщик «Партнёрстройинвест» заверил, что строительство дома по бульвару Карла Макса, 18А закончится в середине ноября.

Что касается ООО «Сити строй» и его проблемного дома по проспекту Строителей, на сегодня там залили подземную автостоянку. До зимы обещают сделать вентиляцию и внутреннюю отделку.

Жёсткой критике подверглось бездействие застройщика «Бизнес инвест». На сегодня его многострадальные дома по улице Ключевская, 90 остаются не у дел. По плану, дом должен быть сдан в 2018 году, однако сейчас сроки завершения строительства не известны. Заместитель министра Сергей Рыбальченко предложил застройщику встречаться еженедельно и обговаривать ход строительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно с мёртвой точки сдвинулся вопрос дольщиков «Домстройкомплект» в 105 квартале. Всего же застройщики обещают сдать до конца года 5 проблемных домов.

В сентябре был торжественно, с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, сдан один из самых проблемных домов – на улице Ключевская, застройщика «Зодчий».


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