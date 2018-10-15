В Улан-Удэ скоро достроят ещё один «проблемный» дом





Так, застройщик «Партнёрстройинвест» заверил, что строительство дома по бульвару Карла Макса, 18А закончится в середине ноября.



Что касается ООО «Сити строй» и его проблемного дома по проспекту Строителей, на сегодня там залили подземную автостоянку. До зимы обещают сделать вентиляцию и внутреннюю отделку.



Жёсткой критике подверглось бездействие застройщика «Бизнес инвест». На сегодня его многострадальные дома по улице Ключевская, 90 остаются не у дел. По плану, дом должен быть сдан в 2018 году, однако сейчас сроки завершения строительства не известны. Заместитель министра Сергей Рыбальченко предложил застройщику встречаться еженедельно и обговаривать ход строительства.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно с мёртвой точки



В сентябре был торжественно, с участием главы Бурятии Алексея Цыденова,





Обсудили вопросы долевого строительства многоквартирных жилых домов по бульвару Карла Маркса, 18 А от застройщика ООО «Партнёр-Строй-Инвест», в 140 А квартале и по ул. Лебедева от ОАО «Промгражданстрой», по проспекту Строителей и в 111 микрорайоне от ООО «Сити-Строй», многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе от ООО «Бизнес-Инвест» и ООО «Монолит».Так, застройщик «Партнёрстройинвест» заверил, что строительство дома по бульвару Карла Макса, 18А закончится в середине ноября.Что касается ООО «Сити строй» и его проблемного дома по проспекту Строителей, на сегодня там залили подземную автостоянку. До зимы обещают сделать вентиляцию и внутреннюю отделку.Жёсткой критике подверглось бездействие застройщика «Бизнес инвест». На сегодня его многострадальные дома по улице Ключевская, 90 остаются не у дел. По плану, дом должен быть сдан в 2018 году, однако сейчас сроки завершения строительства не известны. Заместитель министра Сергей Рыбальченко предложил застройщику встречаться еженедельно и обговаривать ход строительства.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно с мёртвой точки сдвинулся вопрос дольщиков «Домстройкомплект» в 105 квартале. Всего же застройщики обещают сдать до конца года 5 проблемных домов В сентябре был торжественно, с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, сдан один из самых проблемных домов – на улице Ключевская, застройщика «Зодчий».

Завершение строительства «проблемных» жилых домов обсудили на комиссии при правительстве Бурятии во главе с министром строительства и модернизации ЖКК Николаем Рузавиным, сообщает пресс-служба минстроя республики.