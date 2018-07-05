Бурятский оперный театр необоснованно выплатил премий на 63 миллиона

Теперь проверкой займётся прокуратура, МВД и УФАС



Счётная палата Бурятии провела проверку использования бюджетных средств, выделенных Бурятскому академическому театру оперы и балета за 2016-2017 годы. Отмечается, что театр является некоммерческой организацией и финансируется субсидиями из республиканского бюджета, а также из иных источников.



Объём финансового обеспечения в 2016 году составил 161,5 млн. рублей, в 2017 году - 194,7 млн. рублей. Как отмечают в Счётной палате, нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Однако всё же выявлены некоторые недостатки и нарушения.



- В ходе проверки были установлены неоднократные нарушения положения об оплате труда и положения о премировании работников, повлёкшие в проверяемом периоде необоснованность выплат на сумму 63 миллионов рублей, - говорится в сообщении счётной палаты Бурятии.



Также были нарушения расходования бюджетных средств за проживание и проезд приглашённых артистов и музыкантов в отсутствие утверждённых предельных норм и нормативов такой оплаты.



Кроме того, выявлена неполная укомплектованность утверждённой штатной численности: числится 404 человека, однако в 2016 году работало 303 единицы, в прошлом – 308. При наличии кадров театр нанимал балетмейстера-постановщика, дирижёра, режиссёра, художника по костюмам и многих других. Всего было заключено 23 договора на сумму 6,71 млн. рублей, в том числе за 2016-й в сумме 3,53 млн. рублей, за 2017 в сумме 3,18 млн. рублей на премьерные спектакли «Кармен», «Лебединое озеро», «Бал-Маскарад», «Коппелия».



- Выявлено, что оплата таких услуг производилась на договорной основе в отсутствие каких-либо утверждённых нормативов или обосновывающих расчётов. Отмечено, что окупаемость спектаклей, для постановки которых оказывались услуги вышеуказанных специалистов, долгосрочна и составляет в среднем 5 лет, - отмечают в счётной палате.



За эти годы учредитель театра - министерство культуры Бурятии, подобную проверку не проводил.



- На коллегии принято решение о направлении представлений ГАУК РБ «БГАТО и Б», минкультуры Бурятии, о направлении материалов проверки в прокуратуру, МВД по Бурятии, в Бурятское УФАС, - заключают в Счётной палате.

