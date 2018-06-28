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Студотряд «Байкал» отправляется на БАМ

Общество, 
На БАМе ребята пробудут 2 месяца

1 июля студенческий отряд «Байкал» отправляется в третий трудовой семестр на объекты Байкало-Амурской магистрали. В этом году молодые люди будут привлечены к мероприятиям по сборке и укладке рельсошпальной решетки, обустройству верхнего строения пути, балансировке и отделке стрелочных переводов, геодезической съёмке. На БАМе ребята пробудут 2 месяца.

Все бойцы, занятые в процессе строительства железных дорог, имеют специальности монтёров пути 2 разряда, часть из них - подтвердили квалификацию 3, 4 разряда.

Сводный студенческий отряд Иркутского государственного университета путей сообщения, общая численность которого составляет 530 человек, уже приступил к работам на Восточно-Сибирской железной дороге. Из них более 450 человек будут трудиться проводниками в поездах, курсирующих по направлениям: Адлер, Анапа, Северобайкальск, Тайшет, Владивосток, Наушки, Усть-Илимск, Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ВСЖД. 
студенческие отряды БАМ
 
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