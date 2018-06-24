В Улан-Удэ провели «Поверку павших»

В День памяти и скорби в рамках городской акции «Свеча памяти» общественники провели акцию памяти солдат, чьи имена удалось восстановить
В этот день на мемориале собрались горожане, ветераны и школьники, чтобы почтить память погибших земляков. Были зачитаны имена солдат из Бурятии, которые удалось установить много лет спустя: 16 уроженцев республики, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах Берлина, 10 солдат – на территории Австрии.
- Мы скорбим о тех, кто ценой своей жизни добыл нам победу, мирное детство, счастливую жизнь, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Виктория Колмакова. – Прошло 77 лет, до сих пор активные граждане восстанавливают имена наших соотечественников и разыскивают их родственников. Много людей, пропавших без вести, а близкие даже не знают, где похоронены их деды. Никто не должен быть забыт, и потомки будут вести эту сложную работу до тех пор, пока не будут восстановлены имена всех солдат.
В память о погибших участники военно-патриотического клуба «Зарница» запустили в небо воздушные шары с бумажными журавликами, после чего была объявлена минута молчания, сообщает пресс-служба ОНФ.
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