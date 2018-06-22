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На дне Байкала сняли шокирующее видео с водорослями

На дне Байкала сняли шокирующее видео с водорослями
Общество, 
Сине-зелёные водоросли «захватили» дно Байкала

15 июня руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев опубликовал в Facebook видео, снятое во время погружения на Байкале. В ролике показаны шокирующие кадры сине-зелёных водорослей, которые буквально опутали дно озера.

- Это что же ещё нужно сделать, или что ещё должно произойти, чтобы власть имущие и горе-бизнесмены наконец-то обратили на это внимание и хоть что-то начали делать??? Байкал - Лиственничный залив, напротив посёлка Листвянка, 8 июня 2018 года, температура воды всего 3 градуса. Подводный пейзаж мелководья и сваловой зоны до глубины 20 метров. Повсеместное цветение нитчатых водорослей и цианобактерий, - грустно констатирует Ханаев в социальной сети.

По его словам, такого в этот период года не наблюдалось. 





С 15 июня репост его видео сделали 400 человек. Пользователи под записью Игоря Ханаева называют засилье опасных водорослей настоящей катастрофой:

«Самое главное в алчности - она ненасытна. Сколько бы кто ни получал, ни перед чем не остановится, чтобы получать больше. Опыт Аральского моря ничему не научил, шагают дальше. У Арала и Байкала схожие проблемы - желание заинтересованных лиц выкачать больше и плевать на экосистему»

«Кошмар! Люди опомнитесь, Байкал у нас один!»

«Жесть! Жалко, что внукам останется?»

«Да, это печально. Только пока мы будем просто видео снимать и возмущаться в социальных сетях, с мёртвой точки ничего, увы, не сдвинется. А наши дети, внуки и правнуки останутся без питьевой воды. Может, пора самим уже организовать водолазов и начать очищать Байкал. Подключить СМИ и трубить во все колокола, что это катастрофа!!! Вы об этом не думали?»

Как сообщал «Байкал-Daily», согласно данным центра мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», загрязнение побережья уникального водоёма спирогирой приняло катастрофические масштабы. По мнению экспертов, около 60 процентов прибрежной зоны покрыто этими водорослями. В свою очередь учёные Иркутского Лимнологического института информацию о 60% загрязнённой территории не подтверждают, поскольку на озере есть и заповедные зоны.

- То есть говорить, что зарастание здесь спирогирой, даже в этих местах, где не происходит антропогенного влияния, мне кажется преждевременным и необоснованным, - прокомментировал весной директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

Основной версией причин размножения спирогиры считаются фосфатные порошки. По этой версии, спирогира питается тем, что сливается из стиральных машин жителей двух регионов.

Байкал водоросль
 
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