На дне Байкала сняли шокирующее видео с водорослями





















«Самое главное в алчности - она ненасытна. Сколько бы кто ни получал, ни перед чем не остановится, чтобы получать больше. Опыт Аральского моря ничему не научил, шагают дальше. У Арала и Байкала схожие проблемы - желание заинтересованных лиц выкачать больше и плевать на экосистему»



«Кошмар! Люди опомнитесь, Байкал у нас один!»



«Жесть! Жалко, что внукам останется?»



«Да, это печально. Только пока мы будем просто видео снимать и возмущаться в социальных сетях, с мёртвой точки ничего, увы, не сдвинется. А наши дети, внуки и правнуки останутся без питьевой воды. Может, пора самим уже организовать водолазов и начать очищать Байкал. Подключить СМИ и трубить во все колокола, что это катастрофа!!! Вы об этом не думали?»



Как сообщал «Байкал-Daily», согласно данным центра мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», загрязнение побережья уникального водоёма спирогирой



- То есть говорить, что зарастание здесь спирогирой, даже в этих местах, где не происходит антропогенного влияния, мне кажется преждевременным и необоснованным, - прокомментировал весной директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.



Основной версией причин размножения спирогиры



С 15 июня репост его видео сделали 400 человек. Пользователи под записью Игоря Ханаева называют засилье опасных водорослей настоящей катастрофой:«Самое главное в алчности - она ненасытна. Сколько бы кто ни получал, ни перед чем не остановится, чтобы получать больше. Опыт Аральского моря ничему не научил, шагают дальше. У Арала и Байкала схожие проблемы - желание заинтересованных лиц выкачать больше и плевать на экосистему»«Кошмар! Люди опомнитесь, Байкал у нас один!»«Жесть! Жалко, что внукам останется?»«Да, это печально. Только пока мы будем просто видео снимать и возмущаться в социальных сетях, с мёртвой точки ничего, увы, не сдвинется. А наши дети, внуки и правнуки останутся без питьевой воды. Может, пора самим уже организовать водолазов и начать очищать Байкал. Подключить СМИ и трубить во все колокола, что это катастрофа!!! Вы об этом не думали?»Как сообщал «Байкал-Daily», согласно данным центра мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия», загрязнение побережья уникального водоёма спирогирой приняло катастрофические масштабы . По мнению экспертов, около 60 процентов прибрежной зоны покрыто этими водорослями. В свою очередь учёные Иркутского Лимнологического института информацию о 60% загрязнённой территории не подтверждают, поскольку на озере есть и заповедные зоны.- То есть говорить, что зарастание здесь спирогирой, даже в этих местах, где не происходит антропогенного влияния, мне кажется преждевременным и необоснованным, - прокомментировал весной директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.Основной версией причин размножения спирогиры считаются фосфатные порошки . По этой версии, спирогира питается тем, что сливается из стиральных машин жителей двух регионов.

15 июня руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев опубликовал в Facebook видео, снятое во время погружения на Байкале. В ролике показаны шокирующие кадры сине-зелёных водорослей, которые буквально опутали дно озера.- Это что же ещё нужно сделать, или что ещё должно произойти, чтобы власть имущие и горе-бизнесмены наконец-то обратили на это внимание и хоть что-то начали делать??? Байкал - Лиственничный залив, напротив посёлка Листвянка, 8 июня 2018 года, температура воды всего 3 градуса. Подводный пейзаж мелководья и сваловой зоны до глубины 20 метров. Повсеместное цветение нитчатых водорослей и цианобактерий, - грустно констатирует Ханаев в социальной сети.По его словам, такого в этот период года не наблюдалось.