В Бурятии подвели итоги конкурсов Итигэловского фестиваля



С 8 по 9 июня в Бурятии прошёл IV международный Итигэловский С 8 по 9 июня в Бурятии прошёл IV международный Итигэловский фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей» . Он был посвящён Пандито Хамбо ламе XII Даша-Доржо Итигэлову.



8 июня на «Арбате» по улице Ленина в Улан-Удэ состоялся отборочный этап по четырём конкурсам — конкурс магтаалов (восхвалений), конкурс ансамблевого народного пения, поэтический турнир и конкурс эссе «Феномен Итигэлова».



9 июня в Иволгинском дацане «Хамбын Хурэ» состоялся торжественный финал фестиваля, где выступили победители отборочных туров. Также в концертной программе приняли участие солисты театра оперы и балета, танцевальные ансамбли города, известные эстрадные певцы и общественные деятели республики.



Национальная библиотека республики курировала поэтический турнир и конкурс эссе. Турнир состоялся по номинациям: лучшее поэтическое произведение на бурятском языке; лучшее поэтическое произведение на русском языке. Конкурс эссе состоялся по номинациям: лучшее эссе на бурятском языке; лучшее эссе на русском языке.



Призовые места распределились следующим образом:



- в номинации «Поэтический турнир на бурятском языке»:



- лауреат III степени – Зандраев Элбэг Цыренович, г. Улан-Удэ;

- лауреат II степени – Бухаев Владимир Очирович, г. Улан-Удэ;

- лауреат I степени – Тарнуева Соёлма Батуевна, Кижингинский район.



Также жюри отметило специальным призом Доржиеву Екатерину Муханаевну, Курумканский район.



В номинации «Поэтический турнир на русском языке» места распределились таким образом:



- лауреат III степени – Литвинов Валентин Геннадьевич, г. Улан-Удэ;

- лауреат II степени – Перенов Аркадий Владимирович, г. Улан-Удэ;

- лауреат I степени – Низовкина Надежда Юрьевна, г. Улан-Удэ;



Специальным призом жюри отметило Кокина Антона Валерьевича, г. Иркутск.



В номинации «Лучшее эссе на бурятском языке» победу одержали:



- лауреат III степени – Санданов Ринчин-Доржо Мункоевич;

- лауреат II степени – Балжиннимын Зиидэгмаа, г. Улан-Батор, Монголия;

- лауреат I степени – Цырендоржиев Цыдып Балданович, Иволгинский район;

- в номинации «Лучшее эссе на русском языке»:

- лауреат III степени – Булгутов Владимир Доржиевич, Курумканский район;

- лауреат II степени – Эрдыниева Норзэн Евгеньевна, г. Улан-Удэ;

- лауреат I степени – Очирова Надежда Дамба-Дугаровна, Иволгинский район.



Победители конкурсов и участники фестиваля были награждены дипломами, денежными и поощрительными призами от Буддийской традиционной Сангхи России, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.