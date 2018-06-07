Бурятская кухня откроет фестиваль в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сегодня стартует реанимированный конкурс-фестиваль «Кухня без границ». Откроет кулинарный «забег» бурятская кулинария



В программе презентации кафе «Чингис-хан», который презентует бурятскую кухню: буззы, салат «Батыр», боовы и монгольский чай.



Напомним, что два года назад фестиваль - конкурс «Кухня без границ» стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2016 года. в Ярославле, сообщает khabarovsk.md.



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