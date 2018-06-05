Он с приятелями испортил автомобиль
Прокуратурой Кижингинского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего кижингинца за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- Установлено, что молодой человек вовлёк 2 несовершеннолетних лиц в совершение преступления, выразившееся в умышленном повреждении из хулиганских побуждений автомобиля с причинением владельцу значительного материального ущерба на сумму 6 070 рублей, - уточняют в прокуратуре.
Уголовное дело за повреждение чужого имущества прекращено поскольку ущерб был полностью возмещён. Однако, за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления суд приговорил парня к году условно с аналогичным испытательным сроком.
В отношении несовершеннолетних приняты отдельные правовые решения.
В Бурятии осудили хулигана
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