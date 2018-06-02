«Старожилы» библиотеки высадили саженцы в честь дня библиотек
В Национальной библиотеке прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Общероссийского дня библиотек, сообщает минкультуры Бурятии.
14 ветеранов, старожилов библиотеки, некоторые из которых посвятили учреждению более 40 лет, высадили саженцы вблизи Национальной библиотеки Бурятии. Каждому дереву было присвоено имя ветерана.
- «Аллея ветеранов» символизирует память обо всех, кто трудится или трудился в Национальной библиотеке, отдал много сил и энергии для процветания организации, всем сердцем болеет за общее дело и посвящает себя библиотеке, - говорят организаторы акции.
У Национальной библиотеки Бурятии появилась «Аллея ветеранов»
Общество, Фото:
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