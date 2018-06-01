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В Роспотребнадзоре Бурятии рассказали, как собрать ребёнка в лагерь

В Роспотребнадзоре Бурятии рассказали, как собрать ребёнка в лагерь
Общество,  Фото:pixabay.com
Эксперты дали советы родителям, намеревающимся отправить своих детей в летние лагеря 
 
В преддверии старта летней оздоровительной кампании специалисты Управления Роспотребнадзора по Бурятии напоминают, как собрать ребёнка в лагерь.

Так как в лагере ребёнку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета. 
 
Стоит умеренно использовать духи и даже средство от насекомых — в закрытом помещении их запах может быть невыносим. Перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами не стоит ещё по другой причине - их высокая концентрация может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей. 

Несколько правил стоит запомнить и родителям, которые, навещая ребёнка, нередко привозят сладости и скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Эксперты советуют не привозить детям лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные, рыбные продукты и еду домашнего приготовления. Рекомендуется привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребёнок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими – нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке, а также условия хранения – важно обеспечить правильный температурный режим, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии. 
 
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